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報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列

編譯徐榆涵／即時報導
哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺身亡，耶路撒冷阿克薩清真寺大院牆面掛上巨大畫像橫幅，上面畫著哈尼雅肖像和圓頂清真寺。(美聯社)
哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺身亡，耶路撒冷阿克薩清真寺大院牆面掛上巨大畫像橫幅，上面畫著哈尼雅肖像和圓頂清真寺。(美聯社)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）8月31日在伊朗遭到以色列擊斃身亡，震驚國際社會。對此，有消息指伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已下令對以色列發動直接襲擊。

紐約時報援引三名知悉情況的伊朗官員報導，哈尼雅遭暗殺後不久，哈米尼於8月31日上午在伊朗最高國家安全委員會的一次緊急會議下達該命令。

伊朗和哈瑪斯都指控以色列對哈尼雅發動致命空襲，但以色列未對此明確表態。

目前尚不清楚伊朗會做出多有力的回應，也不清楚伊朗是否會再次調整其攻擊以避免事態升級。

但伊朗官員透露，伊朗軍事指揮官正考慮使用無人機和飛彈聯合攻擊特拉維夫和海法附近的軍事目標，但會注意避免造成平民傷亡。

官員們說，正在考慮的一個方案是從伊朗及其擁有盟軍的其他戰線（包括葉門、敘利亞和伊拉克）發動協調攻擊，以取得最大效果。

他們表示，哈米尼對所有國家事務擁有最後決定權，同時也是武裝部隊總司令，他指示革命衛隊和軍隊的軍事指揮官準備好攻擊和防禦計畫，以防戰爭擴大時以色列或美國襲擊伊朗。

伊朗 以色列 哈瑪斯

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