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有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 疑被洩漏行蹤

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有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 疑被洩漏行蹤

編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯首腦哈尼雅30日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡。圖為哈尼雅（中）當日稍早在伊朗議會外高舉勝利手勢畫面。(歐新社)
哈瑪斯首腦哈尼雅30日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡。圖為哈尼雅（中）當日稍早在伊朗議會外高舉勝利手勢畫面。(歐新社)

紐約時報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）30日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，哈瑪斯聲明指控以色列是幕後主使，而哈尼雅遇刺前幾個小時才會晤伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），引發伊朗高層洩漏哈尼雅行蹤的質疑。

伊朗革命衛隊聲明指出，哈尼雅與1名伊朗安全人員在落腳住處遭到攻擊，不過革命衛隊並未詳細說明哈尼亞具體死因。

美國有線電視新聞網（CNN）向以色列軍方尋求評論，以軍表示「不針對外國媒體給予回覆」。

紐時指出，以色列近年來曾多次暗殺伊朗高官，而當媒體提到以色列情報機構莫薩德時，以方通常不回應。

接近哈瑪斯的分析家馬德霍恩（Ibrahim Madhoun）說，哈尼雅的喪生是給予哈瑪斯的一記「重擊」，但哈瑪斯內部不會混亂；而哈瑪斯政治領袖的死亡，說明了以哈戰爭沒有紅線，什麼事都可能發生。

消息指出，一名哈瑪斯官員發話，要幕後主使「準備付出各種代價」。

得年62歲的哈尼雅出生於加薩北部，2017年被任命哈瑪斯資深首領，遭到以色列多次逮捕，曾流亡卡達和土耳其等國，是組織內負責重大談判與外交的核心人物，同時是以哈戰爭停火談判的哈瑪斯代表。

哈尼雅3月曾與中方外交官員王克儉在卡達會晤；4月，其3個兒子與4個孫子因以色列空襲喪生；5月，哈尼雅因以哈戰爭遭到國際刑事法院通緝。

哈瑪斯 伊朗 以色列

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