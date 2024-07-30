我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

日本向美國出售愛三飛彈完成簽約 金額約1934美元

中央社東京30日專電
日本自衛隊展示地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈。(路透)
日本自衛隊展示地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈。(路透)

日本防衛省（國防部）29日宣布，已與美軍簽署將日本製造的攔截彈道飛彈的地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈出口到美國的契約。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府去年12月放寬有關防衛裝備品出口規定「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，對於從外國企業引進技術、在日本製造「授權生產」的防衛裝備，包括完成品在內，可移轉至持有專利權的國家。

日本防衛省根據「防衛裝備移轉三原則」運用指針，簽署將日本國內企業製造、日本航空自衛隊所擁有的愛國者三型（PAC-3）飛彈移轉至美國陸軍的契約。

自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，美國持續提供國防裝備品給烏克蘭，因此國防裝備的儲備逐漸不足。身為同盟國的日本藉出口愛國者三型飛彈，支持美國。

日本防衛省未透露將出口多少愛國者三型（PAC-3）飛彈的完成品到美國，據悉契約金額約30億日圓（約1934萬美元）。

日本將近20年前便開始製造愛國者三型（PAC-3）飛彈，若能順利移轉，將成為日本防衛裝備完成品移轉至持有專利權國家的首例。

日本防衛大臣木原稔昨天對媒體說：「這對美日同盟相當重要，此事能有具體的進展，意義深遠。防衛裝備品的移轉有助日本的安全保障、印度太平洋地區的和平與穩定，今後還要持續推動。」

日本 烏克蘭 國防部

上一則

南韓：金正恩140公斤陷健康危機 10歲女兒接班培訓

延伸閱讀

巴奧／選手村傳盜竊 日本選手戒指、3000歐元現金被偷

巴奧／選手村傳盜竊 日本選手戒指、3000歐元現金被偷
日本觀光藏陷阱 他親測「陰陽菜單」靠1招省錢點餐

日本觀光藏陷阱 他親測「陰陽菜單」靠1招省錢點餐
巴奧／反超美國 日本堀米雄斗 滑板金牌2連霸

巴奧／反超美國 日本堀米雄斗 滑板金牌2連霸
灰的溫度非常高...日本玻璃大廠爆發事故 1死3化學性燒傷

灰的溫度非常高...日本玻璃大廠爆發事故 1死3化學性燒傷

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
日本一位麻醉醫師因涉嫌下藥性侵被逮捕。（取材自TBS NEWS 新聞畫面）

日麻醉醫KTV下藥迷奸 受害女一個月後驚覺懷孕報警

2024-07-26 19:50
南韓的便利商店也已從簡單的零售店面，轉變為多功能據點。(路透)

這國躍居「超商王國」店面數量比全球麥當勞還多

2024-07-22 11:14

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心