日本向美國出售愛三飛彈完成簽約 金額約1934美元

日本自衛隊展示地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈。(路透)

日本 防衛省（國防部 ）29日宣布，已與美軍簽署將日本製造的攔截彈道飛彈的地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈出口到美國的契約。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府去年12月放寬有關防衛裝備品出口規定「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，對於從外國企業引進技術、在日本製造「授權生產」的防衛裝備，包括完成品在內，可移轉至持有專利權的國家。

日本防衛省根據「防衛裝備移轉三原則」運用指針，簽署將日本國內企業製造、日本航空自衛隊所擁有的愛國者三型（PAC-3）飛彈移轉至美國陸軍的契約。

自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭 後，美國持續提供國防裝備品給烏克蘭，因此國防裝備的儲備逐漸不足。身為同盟國的日本藉出口愛國者三型飛彈，支持美國。

日本防衛省未透露將出口多少愛國者三型（PAC-3）飛彈的完成品到美國，據悉契約金額約30億日圓（約1934萬美元）。

日本將近20年前便開始製造愛國者三型（PAC-3）飛彈，若能順利移轉，將成為日本防衛裝備完成品移轉至持有專利權國家的首例。

日本防衛大臣木原稔昨天對媒體說：「這對美日同盟相當重要，此事能有具體的進展，意義深遠。防衛裝備品的移轉有助日本的安全保障、印度太平洋地區的和平與穩定，今後還要持續推動。」