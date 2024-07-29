金正恩又復胖回310磅 南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療

南韓情資顯示，北韓領導人金正恩又復胖回140公斤左右。(路透)

北韓 領導金正恩 尚未正式指定繼承人，其健康狀況備受外界關注，南韓國家情報院29日向議員說，金正恩體重已經再次回升到140公斤(約310磅)左右，北韓官員正試圖從國外尋找治療的新藥。

天空新聞網報導，40歲的金正恩愛飲酒和吸菸，家族有心臟病 史。他的父親和祖父於他2011年掌握政權前相繼統治北韓，兩人都死於心臟病。

一些觀察家說，金正恩身高約170公分，之前體重一度達140公斤，2021年體重似乎大減，可能是飲食習慣改變所致。但近期國家媒體畫面顯示他的體重似乎又恢復了。

南韓議員李成權（Lee Seong-kweun，音譯）透露，南韓國家情報院29日在一次閉門會議向議員們說，金正恩的體重估計已回升到140公斤左右，屬於心臟病高危族群。

李成權說，國家情報院向議員們說，金正恩30歲後就出現高血壓和糖尿病症狀，若持續不改善健康狀況，最終可能會有心臟病。

另一名議員樸宣源（Park Sunwon，音譯）說，國家情報院認為金正恩的肥胖與他的飲酒、吸煙和壓力有關。

兩名議員援引國家情報院的話說，有情報顯示，北韓官員一直試圖從國外取得治療金正恩疑似高血壓和糖尿病的新藥。

但報導指出，北韓是世界上最封閉的國家之一，外界幾乎無法了解金正恩的確切健康狀況，國家情報院在確認北韓局勢發展方面的紀錄也參差不齊。

金正恩尚未正式指定繼承人，國家情報院估計，金正恩與夫人李雪主的長女、現年10歲的金主愛是目前最有力接班人。