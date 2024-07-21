加國全面調查中國海外地下警局 將聯手G7盟友反制

中共海外警察局其中一類是由地方公安機關在其他國家設立的警僑服務站，俗稱「海外110」。（取材自福州公安微信公眾號）

中國在海外廣泛布建祕密警察，近年來日益引發各國關注。外媒指出，加拿大 已完成對境內所有中國地下警察局的初步調查，並打算與七國集團（G7）盟友探討協同應對的方法。同時，加國皇家 騎警也已在全國多個地點制止了中國非法警察的活動。另，有加國民眾呼籲，政府應據近期生效的「反外國干涉法」懲治營運中國地下警察局人員，而非如以前只譴責不追責。

綜合彭博、美國之音報導，過去兩年來，北京被控在西方民主國家設立非官方「警察局」以監視和恐嚇華僑，引起加拿大、美國、義大利、德國、英國等國家的嚴重擔憂。

兩名知情人士近日透露，加拿大警方已對境內所有的中共 祕密警察局進行了全面調查，並繪製出了位置分布圖，同時，預計將在未來幾周與七國集團分享其發現，並希望協調應對措施。

加拿大皇家騎警（RCMP）對此表示，由於調查仍在進行中，不便對涉嫌犯罪活動的調查作出具體評論。不過，可以確認已在加拿大全國多個地點制止了中國非法警察的活動。

多倫多法律專家、時評人馮志強（Jonathan Fon）認為，這消息對中國僑胞來說是個好消息。「儘管加拿大在反外國干涉的立法和執法上總是比其他盟友慢一拍，但在過去半年裡，加拿大對外國干涉的公開調查出現了積極成果，且在一個半月內快速通過了『反外國干涉法』C-70法案。」

中國戰略風險研究所（CSRI）董事約翰斯頓說，若七國集團聯合起來採取統一的應對措施，將有幫助於一勞永逸地結束由中共統戰部門支持的海外警察局網絡。「這將對加拿大的僑民群體產生重大影響，他們將不會像以前那樣，因回國壓力或擔心中國家人被威脅而時刻處於高壓之下。」

西班牙的非營利人權組「保護衛士」指，中共在加拿大大概有8家海外警察局，其中警僑服務站5個，華助中心3個。警僑服務站在多倫多的3家，全由福州公安局設立。溫哥華的2家，分別由南通公安局和溫州公安局設立。 3個華助中心分別位於多倫多、蒙特婁和溫哥華。

據了解，中共海外警察局分為兩種：首先是中國地方公安機關在其他國家設立的警僑服務站，俗稱「海外110」。目前，推出警僑服務站的地方政府包括福建省福州市、浙江省青田縣、江蘇省南通市和浙江省溫州市的公安局；再來是中國國務院僑務辦公室（OCAO）資助並與海外民間機構合作營運的「華助中心」（OCSC）。