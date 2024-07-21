我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

「繁花」原著作者曝最神似角色 不是寶總、汪小姐… 是「她」

加國全面調查中國海外地下警局 將聯手G7盟友反制

記者謝守真／即時報導
中共海外警察局其中一類是由地方公安機關在其他國家設立的警僑服務站，俗稱「海外110」。（取材自福州公安微信公眾號）
中共海外警察局其中一類是由地方公安機關在其他國家設立的警僑服務站，俗稱「海外110」。（取材自福州公安微信公眾號）

中國在海外廣泛布建祕密警察，近年來日益引發各國關注。外媒指出，加拿大已完成對境內所有中國地下警察局的初步調查，並打算與七國集團（G7）盟友探討協同應對的方法。同時，加國皇家騎警也已在全國多個地點制止了中國非法警察的活動。另，有加國民眾呼籲，政府應據近期生效的「反外國干涉法」懲治營運中國地下警察局人員，而非如以前只譴責不追責。

綜合彭博、美國之音報導，過去兩年來，北京被控在西方民主國家設立非官方「警察局」以監視和恐嚇華僑，引起加拿大、美國、義大利、德國、英國等國家的嚴重擔憂。

兩名知情人士近日透露，加拿大警方已對境內所有的中共祕密警察局進行了全面調查，並繪製出了位置分布圖，同時，預計將在未來幾周與七國集團分享其發現，並希望協調應對措施。

加拿大皇家騎警（RCMP）對此表示，由於調查仍在進行中，不便對涉嫌犯罪活動的調查作出具體評論。不過，可以確認已在加拿大全國多個地點制止了中國非法警察的活動。

多倫多法律專家、時評人馮志強（Jonathan Fon）認為，這消息對中國僑胞來說是個好消息。「儘管加拿大在反外國干涉的立法和執法上總是比其他盟友慢一拍，但在過去半年裡，加拿大對外國干涉的公開調查出現了積極成果，且在一個半月內快速通過了『反外國干涉法』C-70法案。」

中國戰略風險研究所（CSRI）董事約翰斯頓說，若七國集團聯合起來採取統一的應對措施，將有幫助於一勞永逸地結束由中共統戰部門支持的海外警察局網絡。「這將對加拿大的僑民群體產生重大影響，他們將不會像以前那樣，因回國壓力或擔心中國家人被威脅而時刻處於高壓之下。」

西班牙的非營利人權組「保護衛士」指，中共在加拿大大概有8家海外警察局，其中警僑服務站5個，華助中心3個。警僑服務站在多倫多的3家，全由福州公安局設立。溫哥華的2家，分別由南通公安局和溫州公安局設立。 3個華助中心分別位於多倫多、蒙特婁和溫哥華。

據了解，中共海外警察局分為兩種：首先是中國地方公安機關在其他國家設立的警僑服務站，俗稱「海外110」。目前，推出警僑服務站的地方政府包括福建省福州市、浙江省青田縣、江蘇省南通市和浙江省溫州市的公安局；再來是中國國務院僑務辦公室（OCAO）資助並與海外民間機構合作營運的「華助中心」（OCSC）。

值得注意的是，中國駐加拿大大使館過去幾年一直否認中國海外警察局的存在，稱其只是提供駕照更新等服務的志工組織，並稱國際社會對海外警察局的調查屬於對中國的攻擊和抹黑。

中共在海外廣泛布建祕密警察，近年來日益引發各國關注。（取材自福州公安微信公眾號）
中共在海外廣泛布建祕密警察，近年來日益引發各國關注。（取材自福州公安微信公眾號）

加拿大 中共 皇家

上一則

南韓第一夫人收Dior包醜聞遭檢方訊問 助手稱「太忙忘了還」

延伸閱讀

加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年
巴奧／美男籃「衝奧」利多 杜蘭特回歸 熱身賽或出戰

巴奧／美男籃「衝奧」利多 杜蘭特回歸 熱身賽或出戰
中加部長會談 王毅：拿出擔當推動兩國關係改善

中加部長會談 王毅：拿出擔當推動兩國關係改善
加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死