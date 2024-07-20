國務卿：伊朗能在1到2週內生產核裂變物質

國務卿布林肯。(美聯社)

國務卿布林肯 （Antony Blinken）19日表示，伊朗 有能力在「1到2週」內製造出用於核武的核裂變物質。

法新社報導，伊朗最近剛選出裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）擔任總統。布林肯說，他希望終結伊朗的孤立狀態，並贊成重啟2015年伊朗與全球強權達成的核子協議。

然而，布林肯說：「我們過去幾週與幾個月看到的是，伊朗實際上正在」往核子計畫邁進。

美國2018年單方面退出核子協議。這項協議目的在規範伊朗的核子活動，以換取強權解除對伊朗實施的國際制裁。

布林肯在科羅拉多州舉行的安全論壇發表談話時，稱核子協議失敗導致伊朗加速發展核能力。

布林肯說：「伊朗距離擁有生產用於核武裂變物質的突破性能力原本至少還有一年時間，但現在可能只需要1到2週。」布林肯補充說，伊朗尚未研發出核子武器。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）上月指出，伊朗正在進一步擴大核子能力，德黑蘭當局向原能署表示，伊朗正在納坦茲（Natanz）與福爾多（Fordow）的核設施安裝更多離心機級聯，也就是一連串用於濃縮的離心機。

國際原能署表示，伊朗是唯一能將濃縮鈾提升到60%高水準的非核武國家，同時還持續累積大量的鈾庫存，足以製造數枚原子彈。

美國退出核子計畫後，伊朗也逐漸違背2015年核協議的承諾。但伊朗代理外交部長巴格瑞（Ali Bagheri）本週稍早向美國有線電視新聞網（CNN）表示，伊朗仍致力於遵守名為「聯合全面行動方案」（JCPOA）的核子協議。