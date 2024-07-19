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英法矢言在移民問題上合作 重振國防夥伴關係

中央社18日綜合外電報導
英國首相施凱爾(左)和法國總統馬克宏(右)。(路透)
英國首相施凱爾(左)和法國總統馬克宏(右)。(路透)

英國新任首相施凱爾和法國總統馬克宏今天在雙邊會談中，矢言「在不合法移民問題上加強合作」，並「重振」兩國防衛夥伴關係。

「歐洲政治共同體」（European Political Community ，EPC）峰會在英格蘭牛津（Oxford）附近舉行，英法領袖於場邊見面。這是施凱爾（Keir Starmer）的工黨政府兩週前上任來，雙方首次會面。

他們表示，英法都有「重振國防合作的雄心」，並在烏克蘭抵禦俄羅斯入侵之際，「堅定支持烏克蘭」。

馬克宏（Emmanuel Macron）表示，調整法英關係及英國與歐盟間的關係，這是「一個非常重要的時刻」。

施凱爾和馬克宏在聯合聲明中表示：「展望未來，英法將在雙方關係的各個領域尋求合作。」

兩位領袖也討論了有關移民從法國穿越英吉利海峽（English Channel）前往英國的問題，這對英國來說是一個敏感的政治議題。

馬克宏對媒體說：「如果我們想解決英吉利海峽的情況，這不僅是雙邊問題。」

他說：「為了有效打擊人蛇集團，需要與各國及移民最先進入歐洲的國家更有效率地合作。」

施凱爾稍早表示，「沒有簡單的靈丹妙藥」可以阻止小船危險地渡海而來。

施凱爾和馬克宏表示，他們將於2025年舉行雙邊峰會。

英國首相施凱爾(左)和法國總統馬克宏(右)。(歐新社)
英國首相施凱爾(左)和法國總統馬克宏(右)。(歐新社)

馬克宏 施凱爾 移民

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