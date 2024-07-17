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俄國前總統：烏克蘭加入北約 就是對莫斯科宣戰

中央社莫斯科16日綜合外電報導
俄羅斯前總統麥維德夫。(美聯社)
俄羅斯前總統麥維德夫。(美聯社)

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）16日表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）將是對莫斯科宣戰，唯有北約「謹慎」，才能避免地球分崩離析。

路透社報導，北約領袖上週在峰會承諾支持烏克蘭「走上不可逆轉的歐洲－大西洋整合之路，包括加入北約」，但對於加入時間持開放態度。

俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席、克里姆林宮鷹派領袖麥維德夫對俄羅斯新聞網站「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）表示，烏克蘭加入北約不僅僅是對莫斯科安全的直接威脅。

他談話中表示：「這本質上是宣戰，儘管會有所延遲。」

「俄羅斯的反對者多年來一直對我們採取的行動，擴大這個聯盟…使北約走向了無可挽回的地步。」

麥維德夫表示，俄羅斯不會威脅北約，但會對北約推進其利益的企圖做出回應。

麥維德夫說：「這樣的嘗試愈多，我們的答案就會更嚴厲。地球是否會分崩離析，完全取決於（北約）謹慎與否。」

麥維德夫2008年至2012年擔任總統期間被視為親西方的現代化主義者，如今他已將自己重塑為大鷹派，警告美國及其盟友，他們對基輔的武裝可能導致「核災難」。

麥維德夫也重申莫斯科的立場，即任命呂特（Mark Rutte）為北約首腦不會改變北約的立場。

麥維德夫表示：「對於俄羅斯來說，一切都不會改變，因為關鍵決定不是由北約成員國做出的，而是由一個國家，也就是美國所做出的。」

北約是在第二次世界大戰後成立，為抵禦蘇聯入侵西歐的防禦堡壘，但之後北約納入東歐國家，被克里姆林宮視為侵略行為。

北約 俄羅斯 烏克蘭

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