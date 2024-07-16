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報復以色列空襲加薩 葉門青年運動攻擊紅海油輪

中央社華盛頓15日綜合外電報導
葉門武裝團體「青年運動」15日表示他們攻擊了紅海和地中海上的3艘船隻，包括一艘油輪。(歐新社)
葉門武裝團體「青年運動」15日表示他們攻擊了紅海和地中海上的3艘船隻，包括一艘油輪。(歐新社)

葉門武裝團體「青年運動」（Houthis）15日表示，他們發射彈道飛彈、動用無人機與裝有誘殺裝置的船隻，攻擊紅海和地中海上的3艘船隻，包括一艘油輪。

路透社報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）表示，青年運動最新一波軍事行動，是針對以色列13日空襲加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）一事做出回應。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部稱，以色列這次襲擊造成至少90名巴勒斯坦人死亡，另有300人受傷。

薩里在電視談話中表示，青年運動的目標是紅海上的精煉油運輸船「賓利一號」（Bentley I）和油輪「希俄斯獅子號」（Chios Lion）。

他又說，青年運動與伊拉克的「伊斯蘭反抗軍」（Islamic Resistance）共同鎖定地中海上的「奧利維亞號」（Olvia）。路透社無法獨立核實「青年運動」所稱的攻擊事件。

15日稍早，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，在葉門紅海港口城市荷台達（Hodeidah）外海，有兩艘船隻遭到攻擊，其中一艘通報有受損。

加薩 巴勒斯坦 以色列

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