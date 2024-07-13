解放軍與俄軍抵菲律賓海聯合巡邏 訓練「打擊海上目標」

解放軍海軍微山湖艦據俄媒報導也參加了聯合巡邏。此外微山湖艦還參加解放軍與俄軍的海上聯演。（取材自「人民海軍」微信公眾號）

解放軍 與俄國近日舉行海上聯合演習，不過也有一支部隊前往菲律賓海進行聯合巡邏，俄國消息指出，雙方艦艇使用飛彈進行「打擊海上目標」的訓練。

俄羅斯 衛星通訊社14日援引俄羅斯國防部 13日說法指出，俄羅斯完美號護衛艦與解放軍海軍戰艦支隊在菲律賓海進行了聯合巡邏。參加巡邏的除了有俄國太平洋艦隊的完美號護衛艦，還有解放軍海軍的一支戰艦分隊，其中包括銀川號驅逐艦、衡水號護衛艦和微山湖號補給運輸艦。

兩國艦艇進行了使用標準飛彈和火砲武器系統打擊海上目標的訓練。俄羅斯國防部明確指出，「在演習中，太平洋艦隊和中國人民解放軍海軍艦艇的船員對浮動目標進行了限定性的飛彈射擊以及艦炮演習彈射擊」。

消息指，聯合巡邏的任務是加強俄中海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定，監控海域並保護俄中兩國的海上經濟活動目標。第一次俄中海軍聯合巡邏曾於2021 年進行。

這次俄媒報導的聯合巡航，應是解放軍所定義的「聯合巡航」，解放軍與俄軍首次海上聯合巡航是於2021年10月進行，當時雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊進行聯合巡航，如今這項軍事合作已經是連續第四年進行。

此外，目前解放軍與俄羅斯海軍還正在廣東湛江附近海空域舉行「海上聯合—2024」聯合軍演，中國國防部指出，解放軍參演兵力包括飛彈驅逐艦南寧艦，飛彈護衛艦咸寧艦、大理艦，綜合補給艦微山湖艦。