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美加芬聯手建造破冰船隊 抗衡中俄北極合作

中央社華盛頓11日綜合外電報導
圖為芬蘭破冰船。(美聯社)
圖為芬蘭破冰船。(美聯社)

美國高階官員表示，美國、加拿大和芬蘭將組成一個聯營集團建造破冰船，目的在加強盟國造船業，並在戰略地位日益重要的北極地區，對抗俄羅斯與中國的合作。

路透社報導，這項名為「破冰船合作」（Icebreaker Collaboration Effort）或ICE協議的倡議，今天將在北大西洋公約組織（NATO）峰會期間的非正式會議公布。為期3天的峰會目前正在華盛頓舉行，北約盟國在會中呼籲中國停止支持俄羅斯侵略烏克蘭。

美國高階官員表示，這項合作目的是建造一支破冰船隊，在極地地區「投射力量」並執行國際規範與條約，稱之為「戰略當務之急」。

這名官員表示，北約中的美國、加拿大和芬蘭計劃在年底簽署這項合作協議，將彙整盟國需求以擴大造船能力，同時向俄羅斯和中國傳遞訊息。

這名官員表示，如果不這樣做，對手就會在攸關重要地緣戰略的專業技術取得領先，這可能使他們成為有意購買極地破冰船國家的首選。

美國議員和專家對近年來美國造船能力萎縮不甚滿意，特別是中國正以前所未有的水準生產海軍艦艇。

這名官員並未給出新破冰船隊的時間表，也未透露據此協議美國計劃生產多少破冰船。但他指出美國目前只有2艘破冰船，而且都已接近使用年限。

這名官員接著表示，美國與盟國希望在未來10年擁有70到90艘破冰船。

中國正於北極開發新航線並擴大在南極洲的研究範圍。西方政府擔心中國軍隊可以從極地活動中獲得更好的作戰和監視能力。

隨著氣候變遷導致極地冰層減少，北冰洋越來越多的水域被用來作為連接太平洋和大西洋與主要經濟體的貿易路線。

俄羅斯擁有40多艘破冰船，並且還在持續生產；中國破冰船隊規模較小，但數量不斷增加；加拿大和芬蘭總共擁有數十艘破冰船。

俄羅斯 加拿大 北約

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