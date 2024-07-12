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聯大表決烏克蘭核設施安全問題決議 中國投棄權票

記者陳湘瑾／即時報導
中國常駐聯合國代表傅聰。（取自觀察者網）
中國常駐聯合國代表傅聰。（取自觀察者網）

聯合國大會11日表決通過一項決議，要求俄羅斯立即無條件從烏克蘭撤軍、立即停止對烏克蘭關鍵能源基礎設施的攻擊。中國常駐聯合國代表傅聰在投棄權票後表示，其投票立場基於中方關於政治解決烏克蘭危機的一貫立場，基於對事情本身是非曲直的獨立判斷，也是基於對推動早日恢復對話談判、盡早實現停火止戰的強烈期盼。

綜合聯合早報、觀察者網報導，聯合國大會11日表決通過一項有關烏克蘭核設施安全問題的決議。決議由美國、烏克蘭等提出，要求俄羅斯從烏克蘭扎波羅熱核電站緊急撤出其軍事人員和其他未經授權人員，立即交還至烏克蘭主權和主管當局的全面控制之下，並要求俄羅斯允許國際原子能機構人員進入烏核設施等。聯大當天以99票贊成、9票反對、60票棄權的結果通過決議。傅聰在表決後作解釋性發言說。

傅聰表示，烏克蘭危機全面升級至今已有2年多，持續衝突已導致大量無辜平民傷亡和大量基礎設施損毀，也對烏克蘭核設施安全構成巨大風險。中方反對武裝攻擊核電站等和平核設施，呼籲各當事方保持冷靜克制，堅持人道精神，堅持科學理性，堅持溝通合作，嚴格遵守《核安全公約》等國際法，嚴守核安全底線。

中方支持國際原子能機構提出的確保烏克蘭核安全「七大支柱」和「五項原則」，支持國際原子能機構繼續為促進烏克蘭核設施安全安保發揮建設性作用，也支持剛剛表決的決議草案的相關內容。傅聰指出，當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，盡快推動局勢降溫，並主張國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。

傅聰表示，剛剛提交表決的這項決議草案，沒有突出推動對話談判、尋求政治解決的當務之急，也沒有突出需要從根本上解決歐洲安全問題，構建均衡、有效、可持續的安全架構的根本方向，這些與中方一貫堅持的立場和主張存在差距，因此不得不對決議草案投下棄權票。

傅聰強調，中國在烏克蘭問題上始終主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方在烏克蘭問題上沒有私利，一直在以自己的方式積極勸和促談，也將繼續為政治解決發揮建設性作用。

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

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