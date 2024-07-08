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去美元化 俄駐華大使：金磚國家正開發獨立金融體系

記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯駐華大使伊戈爾．莫爾古洛夫7日在北京出席第十二屆世界和平論壇時表示，金磚國家正在致力於開發一套不受任何第三方控制的金融系統。（美聯社）
俄羅斯駐華大使伊戈爾．莫爾古洛夫7日在北京出席第十二屆世界和平論壇時表示，金磚國家正在致力於開發一套不受任何第三方控制的金融系統。（美聯社）

綜合俄羅斯衛星通訊社和「今日俄羅斯」報導，俄羅斯駐華大使伊戈爾．莫爾古洛夫7日在北京出席第十二屆世界和平論壇時表示，金磚國家正在致力於開發一套不受任何第三方控制的金融系統，「我們正在離開美元主導的空間」。

莫爾古洛夫表示，俄羅斯與金磚國家之間越來越多地使用本幣進行結算。「例如，俄中貿易已達2,400億美元，其中92%以本國貨幣（盧布和人民幣）結算。」

但他也指出，要在金磚國家內引入新的共同貨幣還有一段路要走，金磚集團正在「朝著這個方向前進」。

俄羅斯財政部副部長伊萬．切別斯科夫6月曾說，俄羅斯正在與金磚國家的央行一起研究推出「金磚之橋」（BRICS Bridge）本幣結算和支付平台，該平台運作方式為：各國央行發行類似代幣的數位金融資產，這些資產與參與國的本國貨幣掛鈎。

去年8月22日至24日於南非約翰內斯堡舉行的金磚國家（BRICS）領導人第15次峰會上，為應對美元霸權議題，對「金磚元」討論熱度高，即金磚國家開發「共同貨幣」。中國日報報導，巴西中國問題研究中心主任羅尼．林斯當時稱，此事並「沒有達成廣泛共識」，需要逐步發展，但他仍強調，金磚國家謀劃「共同貨幣」已經勢在必行。

據了解，金磚元由巴西總統魯拉在去年4月演講中正式提出，而俄羅斯積極提倡，俄羅斯總統普亭與外長拉夫羅夫就曾多次表示建立「金磚元」是「有必要」的。

不過金磚國家中內部對共同貨幣仍存在雜音。其中經濟權重佔比大的中國與印度，則謹慎側重強調國家間貿易採用本幣結算；來自南非、出任金磚國家新開發銀行（NDB）副行長兼首席財務官的馬斯多普去年稱金磚國家共同貨幣「不在計劃中」。

俄羅斯 貨幣 央行

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