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傅聰促以色列聽取國際壓倒性呼聲 並要求停止一切定居點活動

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國代表傅聰。 (取自中國常駐聯合國代表團網站)
中國常駐聯合國代表傅聰。 (取自中國常駐聯合國代表團網站)

據中國常駐聯合國代表團網站，聯合國安理會舉行巴以問題公開會時中國常駐聯合國代表傅聰表示，中方敦促以色列聽取國際社會的壓倒性呼聲，立即停止推動在加薩的軍事行動。另針對約旦河西岸，傅聰也表示，中方要求以色列切實遏止針對巴勒斯坦平民的暴力，停止破壞巴勒斯坦民族權力機構的治理基礎，包括盡快返還被扣押的代稅款項。中方重申，定居點活動違反國際法和安理會第2334號決議，侵蝕「兩國方案」前景，以色列應該立即停止一切定居點活動。

傅聰表示，加薩衝突爆發已經超過8個月，造成了前所未有的破壞和人道災難。國際社會早已形成壓倒性共識。 美國推動安理會通過第2735號決議，敦促以色列和哈馬斯接受這項倡議。美國當時稱以色列已接受停火倡議。但遺憾的是，直到現在，我們沒有從以色列方面看到同意實現持久停火的確切跡象。

他說，相反，我們看到以色列還在持續進行大規模軍事行動，反覆攻擊拉法、努塞賴特、加薩城的多處難民營，一再造成新的重大人員傷亡，並將聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處、紅十字國際委員會等人道機構置於危險境地。

傅聰表示，必須立即停火，停火一旦實現就不能再重啟戰端，這是安理會第2728號和第2735號決議的核心要義。製造更多平民傷亡也不是解救人質的出路。中方敦促以色列聽取國際社會的壓倒性呼聲，立即停止推動在加薩的軍事行動，立即停止對加薩民眾的集體懲罰。

他表示，當前，加薩的人道局勢十分嚴峻。以色列的軍事行動對人道工作者造成嚴重威脅，卻暗示甚至指責人道機構不作為，這是不可接受的。

傅聰也談及約旦河西岸問題，他說，在約旦河西岸，以色列強力部門針對巴勒斯坦人的搜查、逮捕、攻擊每天都在發生。我們要求以色列切實遏止針對巴勒斯坦平民的暴力，停止破壞巴勒斯坦民族權力機構的治理基礎，包括盡快返還被扣押的代稅款項。中方重申，定居點活動違反國際法和安理會第2334號決議，侵蝕「兩國方案」前景，以色列應該立即停止一切定居點活動。

他表示，加薩衝突的負面影響正加速外溢，紅海和黎以邊境局勢令人擔憂。中方對以色列正準備對黎巴嫩進行軍事攻擊的通報表示嚴重關切。古特雷斯秘書長上週五指出，當前的中東局勢岌岌可危，無法承受黎巴嫩成為另一個加薩。中國呼籲所有各方保持克制，避免採取加劇緊張局勢的行動，不要把整個中東地區拖入一場更大的浩劫。呼籲國際社會採取一切必要行動，推動加薩立即持久停火，推動盡快重啟“兩國方案”，推動中東地區早日實現長治久安。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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