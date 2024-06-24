坎伯暗示中俄結盟存在隱憂 美重振聯盟穩定南海台海

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）24日在智庫外交關係協會（CFR）演說。(華盛頓記者張文馨／攝影)

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）24日在智庫外交關係協會（CFR）暗指中俄結盟因北韓 存在隱憂；面對中國大陸、俄羅斯 、北韓和伊朗的安全合作，美國依然致力於重振聯盟應對，和過去相比，如今的歐洲和印太戰區緊密相連，歐洲盟友也關切南海和台海局勢。

話雖如此，當被問到南海和台海爆發衝突時，歐洲盟友將馳援台灣？或美菲動用共同防禦條約？坎伯均拒絕透露應變劇本，只說，必須落實美中建立軍事溝通管道，小心擦槍走火，重演2001年美中南海撞機事件。

拜登政府上台後，坎伯作為印太事務重要推手，促成以美國為首的台海議題國際化、重啟美日印澳四方安全對話（Quad）、建立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、安排美日韓三國領袖峰會、邀請印度、日本、南韓和澳洲等印太四國參與北約峰會，並大力推動美軍在印太區域的重新部署與軍事基地擴張。

中菲上周才在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近爆發衝突，北京在中華民國總統賴清德就職後在台灣周邊舉行軍演和執行灰色地帶行動。

坎伯表示，北京在承平時期展開最大規模的軍事建設，正在破壞區域平衡，解放軍在南海、東海、中印邊界及台海周邊挑釁，都可能導致衝突從而破壞全球經濟，他舉例，若台灣半導體的供應鏈備切斷，將導致全球經濟大蕭條。

坎伯在演講說，美國動用軍售、軍事融資和總統提撥授權（Presidential Drawdown Authority, PDA）等手段來軍援台灣，這符合美國的「一個中國」政策，並加強嚇阻來自北京的挑釁；現在不只有美國這麼做，呼籲台海和平穩定的國家有十多個。

話鋒一轉，坎伯談到北京、莫斯科、平壤和德黑蘭的協調與安全合作，俄烏戰爭爆發以來，最努力援俄的是中國大陸和北韓，而俄國 也以協助軍事研發相報。

坎伯說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩上周舉行峰會，俄朝夥伴關係有了戲劇性進展，美方認為，北韓可能因此跟俄國交換核子計畫、遠程彈道飛彈或能源，這點美國和盟友都擔心。

坎伯也透露，中方官員在對美互動中也表達焦慮，可能擔心北韓因此採取更挑釁的做法，導致東北亞陷入危機，美國正密切關注此事。

坎伯說，菲律賓也不希望和中國大陸爆發危機，美國也採取了若干行動，希望維持區域穩定，包含對中方官員發出外交照會；現在各方都在壓力測試，美國必須公開明確表明對菲律賓的支持。

不過，無論是台海或南海爆發軍事衝突，坎伯都沒說明將會聯合盟友怎麼做。