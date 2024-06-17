我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者戴「支持川普帽」搭美國航空 被空服員當空氣對待

紐約保時捷離奇車禍 車頂留下大筆現金及手機

北京不能兩面討好 NATO：援俄得付出代價

記者張文馨／華盛頓即時報導
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(歐新社)
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(歐新社)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）17日在華府表示，北京不可能左右逢源，一邊維持對西方國家友好關係，一邊支援俄羅斯烏克蘭作戰，他說，盟友必須讓北京為此付出代價。

北約峰會下月將在華府舉行，史托騰柏格本周訪問美國與加拿大，他17日在華府智庫威爾遜中心（Wilson center）提到，中國大陸對俄羅斯分享半導體和軍民兩用產品在內的尖端科技，強化俄國的國防工業並協助俄國規避國際制裁。

史托騰柏格表示，中方正在挹注歐洲自第二次世界大戰以來最大的軍事衝突，還同時希望與西方維持好關係；他說，北京不可能左右逢源，除非中方改變做法，否則盟友得讓其付出代價。

美國上周擴大對俄羅斯的制裁，包含將援俄的中國大陸企業與個人列入黑名單。

史托騰柏格點名中國大陸、北韓和伊朗援助俄羅斯，並說，俄烏戰爭表明，安全議題不是區域性而是全球性的；俄國與其亞洲威權朋友的結盟，使得北約和印太區域友人的合作更加重要。

史托騰柏格強調中俄與其他威權國家結盟的危險性，他日前接受英國電訊報（Telegraph）專訪表示，北約正在討論將取出貯存中的核武，部署為待命狀態，以嚇阻成長中的中俄威脅。

史托騰柏格拒絕透露更多細節，但他說，北約無疑地是核武聯盟，因為在這世界上，俄羅斯、中國大陸和北韓都有核武，若北約沒有，會是一個更加危險的世界；路透報導，史托騰柏格上周表示，核武是北約的最終安全保證，也是維持和平的方式。

路透報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）17日批評史托騰柏格升高緊張局勢。

烏克蘭持續成為今年峰會重點，史托騰柏格表示，全球必須持續支持烏克蘭，雖然這看起來前後矛盾，但通往和平的道路就是為烏克蘭提供更多武器，這有賴跨大西洋的努力，也符合美國利益；此外，他說，應支持烏克蘭取得永久的和平，而非暫時停火。

史托騰柏格表示，若俄國在烏克蘭戰場獲勝，就會對俄國總統普亭（Vladimir Putin）和中國大陸國家主席習近平傳達「可以動用武力來遂行己願」的清楚訊息，「若擔心中國在南海或對台灣的侵略，就要非常在意烏克蘭。」

此外，史托騰柏格在智庫提到，北約2014年設定盟友軍費支出比率超過其國內生產毛額（GDP）2%的目標，直到5年前只有不到10國達標；如今，32個會員國中超過20國的軍費比率超過其GDP2%，這對歐洲和美國都有好處。

捲土重來問鼎白宮的前總統川普預告自己當選後，會把北約盟友畫分為付出夠多防衛預算，以及預算不足的兩群，俄羅斯可對後者為所欲為；川普告訴時代雜誌（TIME），這不是隨便說說，「如果你不打算付，那麼你就要靠自己。」

美國總統拜登17日會晤史托騰柏格時，討論了23國負擔軍費的長足進展，是拜登剛接任總統時的兩倍有餘。

北約 烏克蘭 俄羅斯

上一則

普亭訪北韓會金正恩「將簽重要文件」 美韓關注深化軍事合作

延伸閱讀

中俄緊密同盟 北約秘書長籲美強化合作

中俄緊密同盟 北約秘書長籲美強化合作
北約秘書長警告中國 援俄侵烏將付出代價

北約秘書長警告中國 援俄侵烏將付出代價
普亭訪北韓 北約秘書長：俄國侵烏克蘭依賴獨裁者

普亭訪北韓 北約秘書長：俄國侵烏克蘭依賴獨裁者
因應中俄威脅 史托騰柏格稱北約討論部署更多核武

因應中俄威脅 史托騰柏格稱北約討論部署更多核武

熱門新聞

印度占星師庫馬爾。(擷自LinkedIn)

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

2024-06-17 14:10
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03

超人氣

更多 >
最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重
七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期…「最小14歲」

大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期…「最小14歲」