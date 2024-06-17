普亭訪北韓會金正恩「將簽重要文件」 美韓關注深化軍事合作

俄羅斯總統普亭今天將出訪北韓與金正恩會面。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 於18日前往北韓 進行為期兩天的國是訪問，主要活動定於19日舉行，是普亭24年來首次訪問北韓。

CNN報導，普亭幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）17日表示，普亭的北韓行將有一個「非常重要」的議程。他指出，兩國領袖計畫簽署新的戰略夥伴關係，訪問的主要活動定於19日舉行。

鄂夏柯夫稱，行程非常豐富，有各種形式的會談，包括擴大會議，也有領袖之間的非正式會晤，將討論最重要及最敏感的問題，涉及經濟、能源、交通、農業、地區間關係以至安全等議題。

鄂夏柯夫堅稱，該協議不具挑釁性，也不針對其他國家，而是為了確保東北亞的更大穩定。他表示，新協議將取代兩國於1961年、2000年和2001年簽署的文件。

據俄羅斯官方媒體RIA報導，鄂夏柯夫表示，雙方仍在努力，有關簽署的最終決定將在未來幾小時內做出。

普亭結束北韓訪問後，19日會應越共中央總書記阮富仲的邀請，轉赴越南進行兩日國是訪問。

美國國家安全發言人柯比17日表示，拜登政府本身並不擔心普亭此次出訪，但「我們擔心的是兩國之間不斷深化的關係」。

南韓情報和安全部門認為，俄朝可能建立起相當「有事時自動軍事介入」的緊密軍事合作關係，代表一旦朝鮮半島進入戰爭狀態，俄羅斯可能軍事介入。