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路透：美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗」行動 宣傳「中國就是病毒」

編譯徐榆涵／即時報導
路透報導指美軍曾在菲律賓展開秘密行動，試圖透過心理戰挑起當地民眾對中國疫苗的質疑。(新華社)
路透報導指美軍曾在菲律賓展開秘密行動，試圖透過心理戰挑起當地民眾對中國疫苗的質疑。(新華社)

路透報導，美國軍方為反擊中國將新冠肺炎疫情歸咎於美國，以及對抗中國在菲律賓日益增長的影響力，曾在菲律賓展開秘密行動，試圖透過心理戰挑起當地民眾對中國疫苗的質疑。

報導指出，在網上發現至少300個與行動有關的X帳號，又指美軍的行動在2020年春季開始，其後擴大至中亞及中東，直到2021年中停止，並以菲律賓官方語言他加祿語#Chinaangvirus（意指中國就是病毒）為宣傳核心。

2020年7月一篇以他加祿語發表的貼文稱，「新冠病毒來自中國，疫苗也來自中國，不要相信中國！」並搭配一張附有疫苗、中國國旗和一張感染率飆升的圖表。另一篇貼文則稱，「來自中國的個人防護裝備、口罩和疫苗都是假的，但新冠病毒是真的。」

報導指出，該項軍事計畫是在美國前總統川普的領導下開始執行，並在拜登上任幾個月後仍持續進行。美國國防部一名高層官員承認，美國軍方曾在發展中國家進行秘密宣傳，貶低中國的疫苗，但拒絕透露詳情。

對此，川普和拜登發言人皆拒絕回應。中國外交部回覆稱，始終堅稱美國政府操縱社群媒體及傳播錯誤訊息。菲律賓駐美國大使館則未回應置評要求。

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