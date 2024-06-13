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一連兩天兩起攻擊 一艘散裝貨船在葉門附近遭砲擊起火

編譯葉亭均／綜合外電
一艘小型商船13日在行經葉門附近亞丁灣時遭到三枚砲彈擊中並起火。此圖非當事船，僅為示意圖。(路透)
一艘小型商船13日在行經葉門附近亞丁灣時遭到三枚砲彈擊中並起火。此圖非當事船，僅為示意圖。(路透)

一艘小型商船13日在行經葉門附近亞丁灣時遭到三枚砲彈擊中並起火，這是兩天內的第二起嚴重事故，也凸顯新一波攻擊再起。

彭博資訊依據聯合海事資訊中心（JMIC）的資料報導，這起針對Verbena號商船進行的攻擊事件發生在葉門亞丁灣東部約98英里（158公里）處，目前正在控制受損程度，有一人受傷。此外，另一艘船舶Seaguardian也在紅海遇襲。

根據美聯社報導，美國中央司令部表示，Verbena號依然在起火狀態，而受傷的水手被一架美國直升機送往附近另一艘船治療。

中央司令部在聲明中表示，Verbena是一艘散裝船，號懸掛帛琉國旗、是烏克蘭擁有、由波蘭營運，該船曾停靠馬來西亞，正運載木材前往義大利。 聲明說：「M/V Verbena回報受損且接著甲板起火。船員們繼續在滅火。」

這次攻擊事件，是葉門青年運動組織（Houthis，又譯胡塞武裝組織）針對以色列對哈馬斯戰爭，所發動的最新一次商船襲擊。

在周四稍早，英國軍方的英國海事貿易營運中心表示，一艘船遭到襲擊並起火。

葉門青年運動沒有立即承認周四的攻擊，但該組織通常會在發動襲擊的數小時甚至數日之後才會宣稱所為。

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