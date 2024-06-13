簽署美烏安全協議 拜登：強化烏克蘭自我防衛

拜登(右)與澤倫斯基公開簽署雙邊安全協議並舉行聯合記者會。(路透)

美國總統拜登 與烏克蘭 總統澤倫斯基 13日在義大利簽署雙邊安全協議，拜登表示，目標是強化烏國長期且可恃的防衛及嚇阻能力；澤倫斯基則稱這是歷史性協議，面對拜登與歐洲國家領導人紛紛面臨選舉挑戰，他強調團結，並說若烏克蘭撐不住，民主國家也難以為繼。

俄烏戰爭持續成為七大工業國（G7）領袖峰會的重要議題，拜登將砲口瞄準北京，他說，中國大陸提供的不是武器，而是生產這些武器所需的能力和技術，「實際上就是在幫助俄羅斯」；美國政府12日大規模制裁援助俄羅斯的實體與個人，就包含來自中國大陸者。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他曾和中國大陸國家主席習近平通話，習親口保證不會賣給俄國武器，這是習近平的承諾，外界拭目以待。

澤倫斯基連續第二年獲邀參與G7峰會，峰會一開始就通過將凍結俄羅斯資產所得的500億美元用來支持烏克蘭的計畫，澤倫斯基分別在場邊與美國和日本簽署為期10年的雙邊安全協議。

美烏安全協議文本提到，除協助烏克蘭發展軍力與經濟復甦外，也包含安全協議作為烏克蘭最終取得北約會員身分的橋樑。

拜登與澤倫斯基公開簽署協議並舉行聯合記者會。

拜登表示，目標是強化烏克蘭長期且可恃的防衛及嚇阻能力，烏克蘭的持久和平必須靠烏克蘭自己抵禦未來的侵略；美國確保烏克蘭達成上述兩項目標，靠的是提供武器和彈藥、情報共享、代訓烏軍，以及強化烏克蘭軍隊和北約軍隊之間的軍事互操作性，而不是派遣美軍到烏克蘭作戰。

由美國、德國、英國、法國、日本、義大利和加拿大組成的G7在義大利舉行領袖峰會之際，他們同意從已凍結的2800億美元俄羅斯資產中，提供500億美元，借給烏克蘭，抵禦俄羅斯侵略與重建。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，這是非常明確的承諾，讓烏克蘭能放膽去做，捍衛其獨立與主權；與會的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這也是對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）釋放的強烈訊息，她說，「普亭不可能贏過我們。」

然而包含拜登在內，多位G7領袖都面臨選舉考驗，這也讓剛剛簽署的協議和計畫面臨政黨輪替的挑戰；澤倫斯基表示，關鍵在美國與歐洲國家的團結能維持多久，選舉對團結的影響有多大，他能肯定的是，確保團結就能確保民主世界的完整性，烏克蘭撐不住，民主國家也難以為繼。

拜登正面臨連任苦戰，其共和黨對手、前總統川普對援助烏克蘭抱持保留態度，川普曾表示，上任第一天就會終結俄烏戰爭，也說會要求歐洲國家承擔起更多援助烏克蘭的份額。

路透引述美國資深官員說法報導，協議一經簽署，代表美國政府承諾會支持烏克蘭，即便川普當選也一樣。