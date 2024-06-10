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拜登會馬克宏 打團結牌 提印太自由航行

編譯中心／綜合9日電
法國總統馬克宏夫婦（前排右二及右一）8日歡迎美國總統拜登夫婦（右三及右四）展開國事訪問。（美聯社）
法國總統馬克宏夫婦（前排右二及右一）8日歡迎美國總統拜登夫婦（右三及右四）展開國事訪問。（美聯社）

美國總統拜登訪問法國，8日與法國總統馬克宏發表聯合聲明，在俄烏、中東、經濟議題上打團結牌，強調共同價值；拜登更提到印太自由航行、透明治理、公正貿易等議題，似在指涉中國。二人表示一致認同有必要加強美歐合作，以應對中國「潛在的不公平」經濟行為。以及「中國等地企業對俄供應軍事生產所需的軍民兩用物料和零件」，法國和美國表達強烈關切。

拜登在法國總統府艾里賽宮與馬克宏會晤後召開聯合記者會。馬克宏在國宴祝酒強調美法兩國將維持同盟，拜登回應稱法國是美國的「第一盟友」，美法夥伴關係堅定不移。馬克宏感謝美國支持烏克蘭，「這場衝突攸關歐洲安全與穩定」，並指出兩國在烏克蘭議題上「意見一致，也就是對國際法以及人民自決自由的尊重」。

馬克宏要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即釋放去年10月綁架的以色列人質，也批評以色列過去幾個月不顧國際社會要求，始終不願開啟人道救援通道的行為，稱這令人「無法容忍」。他強調支持拜登日前提出的停火協議，「盼達成立即停火，開啟政治解決方案可能性，也再次呼籲「奧運停火」。

經濟方面，馬克宏提到，面對中國「生產過剩」與「不公行為」，希望與美方提出「協調行動」。

法方另希望與美國在歐洲貿易、投資、氣候等議題上「再次同步」，也企圖在綠色科技、食品等產業的通膨問題上，推動歐洲與美國間的規範。

拜登則表示，他「深知若俄國總統普亭成功征服烏克蘭，會發生什麼事」。他說，「普亭不會止步烏克蘭，整個歐洲都將受到威脅。我們不會離去，美國將站在盟友與法國身邊」。

拜登話鋒一轉，提到印太地區與自由航行。他說：「法國與美國致力推動全球的共同安全與繁榮。在印太地區，我們團結捍衛自由航行、透明治理，以及公正貿易行為」，矛頭似乎指向中國。

兩人也在敦促伊朗去核武，以及巴黎氣候協議等環境政策上表達一致立場。

拜登強調兩國「共同價值」，還提到美法歷史連結。他指出美國國慶即將到來，若沒有法國協助，美國不可能成功建國，「在很多方面，我們建國是多虧了法國」。

彭博資訊報導，拜登在稍早向馬克宏表示，美國和歐洲應該在國內投資議題「攜手協調」。拜登具指標意義的「通膨削減法」已引發馬克宏等多位歐洲領袖的不滿，馬克宏擔心美國幾百億美元的補貼，將強化美國乾淨能源產業與中國競爭時的實力。

彭博資訊指出，拜登向馬克宏表示，他與中國國家主席習近平上次通話時，習近平表達反對美國對中國電動車加徵關稅的立場，拜登說他當時捍衛美國的進口關稅措施。

拜登 馬克宏 烏克蘭

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