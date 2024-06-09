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歐洲議會選舉結果出爐 5大要點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（Social Democrats）和執政聯盟遭逢歐洲議會歷次選舉最大挫敗。(歐新社)
總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（Social Democrats）和執政聯盟遭逢歐洲議會歷次選舉最大挫敗。(歐新社)

以下整理歐洲議會選舉結果五個重點，對經濟相關影響請另外參照「歐洲議會右派抬頭 晶片政策料不變 對陸進口恐更強硬」：

法國總統宣布提前國會選舉

今天最驚人消息是，法國中間派聯盟在歐洲議會大選中挫敗，雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派拿下近四成選票後。法國總統馬克宏宣布，將於6月30日舉行國會改選。

法國總統馬克宏宣布，將於6月30日舉行國會改選。(路透)
法國總統馬克宏宣布，將於6月30日舉行國會改選。(路透)

德國執政黨也表現不佳

總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（Social Democrats）和執政聯盟也表現不佳，遭逢歐洲議會歷次選舉最大挫敗，極右派另類選擇黨（Alternative for Germany）擺脫選前一系列醜聞陰霾，在德國以約16%得票率躍居第二。

義大利總理梅洛尼拔得頭籌

義國總理梅洛尼的「義大利兄弟黨」預料會在義大利贏得27%至31%的選票，遠高於2019年的6%。左派的民主黨得到21.5%至25.5%的選票，也顯示義大利兩大政黨的兩極化走向。

義國總理梅洛尼的「義大利兄弟黨」預料大有斬獲。(美聯社)
義國總理梅洛尼的「義大利兄弟黨」預料大有斬獲。(美聯社)

中間偏右歐洲人民黨（EPP）可望穩居最大政團

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩所屬的歐洲人民黨預料仍穩居地位，她也因此可望連任。

中間派三大陣營仍掌握多數

儘管極右派席次增加，綠黨受挫，歐洲人民黨（EPPA）、社會派和自由派三大陣營仍將穩居多數。

義大利 梅洛尼 民主黨

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