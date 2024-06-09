白宮迄今最明確示警 美擬擴大核武庫 阻中俄威脅

俄羅斯總統普亭7日出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）全體會議。（歐新社）

美國白宮國家安全會議負責軍備管制的高官瓦迪7日說，若中國及俄羅斯 核戰略未見變化，美國可能將不得不擴大戰略核武庫，以嚇阻中俄等對手與日俱增的威脅。紐約時報7日報導，這是白宮至今最明確的公開示警，準備從僅尋求核武庫現代化，轉向擴充核武。但俄國總統普亭 同日說，不認為須用核武打贏俄烏戰爭。

瓦迪在美國武器管制協會年會發表演說，探討更具競爭力的軍備管制做法。他表明，若僅存的主要核武管制條約、美俄2010年新戰略武器裁減條約在2026年2月到期後沒替代協議，美方很可能有所行動。

美國目前依約將部署的戰略核彈頭限制在1550枚。俄國去年因美國挺烏抗俄而暫時退出該約，但華府稱此舉依法無效。

瓦迪指稱，若對手國的核武方針不變，美國數年後可能有必要增加部署數量，以嚇阻對手並保護美國人民及美國盟友和夥伴，尤其中、俄和北韓都正以驚人速度擴充並多樣化各自的核武庫。前述言論證實美國官員一年多來私下討論的方向，即他們主張中國核武擴張迅速，俄國也屢屢揚言在烏克蘭 使用戰術核武，美國只好擴大核武庫。

但普亭7日在聖彼得堡國際經濟論壇全體會議被主持人問及是否應就俄烏戰爭，「將核手槍舉在（西方的）太陽穴」時答道，俄軍壓制烏克蘭戰場，因此和美歐爆發核戰機率不高；俄軍只可能在國家主權與領土完整遭威脅的例外情況才會動用核武，目前時機未到。

普亭並希望核戰永遠不會發生；即使爆發核衝突，美歐加總的核武庫規模還不是俄國對手。路透報導說，這是克里姆林宮對已鏖戰兩年多的俄烏戰爭，發出的最強烈信號，即這場戰爭將不會升級為核戰。

中國常駐聯合國副代表耿爽7日則在安理會說，中國與巴西發表的關於烏克蘭危機「6點共識」，是當前國際間圍繞該危機所能形成的最大公約數，歡迎更多國家支持並加入。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)8日也說，俄羅斯與核子大國的對話管道將保持暢通，但如果美國部署更多戰略核武，俄羅斯將做出相應反應，「我們沒有停止與任何人的對話。順道一說，我們沒有切斷能源連結。」

此外，法國總統馬克宏7日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤後表示，希望「最終確定」一個國家聯盟，以向烏克蘭派遣軍事教官，並確認法國即將提供幻影2000-5戰機及協助培訓烏克蘭飛行員，強調派遣教官至烏克蘭不代表與俄羅斯的衝突升級。

NHK報導，美國和德國領導人擔心西方軍事人員進入烏克蘭可能會使衝突升級，普亭也警告，若派出軍事教官，他們將成為合法攻擊目標。