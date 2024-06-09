我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時隔2個多月 中國高人氣大熊貓「福寶」12日將正式見客

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

又來了…北韓第三度空飄穢物氣球 兩韓宣傳戰升溫

編譯中心／綜合8日電
穿著防護裝備的韓國士兵檢查可能是北韓發射的氣球中的垃圾。(美聯社)
穿著防護裝備的韓國士兵檢查可能是北韓發射的氣球中的垃圾。(美聯社)

南韓軍方表示，北韓8日又向南韓空飄新一輪裝滿垃圾穢物的氣球。此前南韓公民團體說，他們已向北韓送出氣球，氣球內裝有反金正恩的傳單。

中央社引述法新社報導，就在上述消息宣布的數個小時前，首爾軍方表示，隨著「氣球宣傳戰」升溫，他們正維持戒備，準備應對新一輪的穢物氣球。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發布聲明稱，「北韓再次向南韓空飄（疑似）攜帶垃圾的氣球」，建議民眾一旦發現任何氣球，應向當局通報，並避免觸摸氣球。

北韓上周分兩波向南韓空飄數百顆裝有垃圾穢物的氣球，並稱此舉是針對反平壤宣傳氣球的報復。

平壤原本宣稱2日就會停止飄送氣球，但數天後，南韓的「自由北韓鬥士」（Fighters for Free

North Korea，FFNK）組織表示，已發送10個氣球，裡面裝有內含南韓流行音樂的隨身碟和反金正恩統治傳單。

另一個由脫北者組成的組織也稱，7日已發出10個氣球，內有100台收音機、20萬份反平壤傳單，以及內含南韓總統尹錫悅談話的隨身碟。

北韓又向南韓空飄新一輪裝滿垃圾穢物的氣球。(路透)
北韓又向南韓空飄新一輪裝滿垃圾穢物的氣球。(路透)
北韓又向南韓空飄新一輪裝滿垃圾穢物的氣球。(路透)
北韓又向南韓空飄新一輪裝滿垃圾穢物的氣球。(路透)

氣球 南韓 北韓

上一則

律師妻發內唐亞胡逮捕令恐遭制裁 男星庫隆尼槓上白宮批離譜

下一則

白宮迄今最明確示警 美擬擴大核武庫 阻中俄威脅

延伸閱讀

「氣球宣傳戰」升溫 北韓空飄新一輪垃圾氣球

「氣球宣傳戰」升溫 北韓空飄新一輪垃圾氣球
回擊北韓糞便氣球 南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

回擊北韓糞便氣球 南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂
金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」

金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」
糞便氣球、連發飛彈…金正恩忙碌的1周 疑向中國釋訊息

糞便氣球、連發飛彈…金正恩忙碌的1周 疑向中國釋訊息

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題