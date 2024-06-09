又來了…北韓第三度空飄穢物氣球 兩韓宣傳戰升溫

穿著防護裝備的韓國士兵檢查可能是北韓發射的氣球中的垃圾。(美聯社)

南韓 軍方表示，北韓 8日又向南韓空飄新一輪裝滿垃圾穢物的氣球 。此前南韓公民團體說，他們已向北韓送出氣球，氣球內裝有反金正恩的傳單。

中央社引述法新社報導，就在上述消息宣布的數個小時前，首爾軍方表示，隨著「氣球宣傳戰」升溫，他們正維持戒備，準備應對新一輪的穢物氣球。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發布聲明稱，「北韓再次向南韓空飄（疑似）攜帶垃圾的氣球」，建議民眾一旦發現任何氣球，應向當局通報，並避免觸摸氣球。

北韓上周分兩波向南韓空飄數百顆裝有垃圾穢物的氣球，並稱此舉是針對反平壤宣傳氣球的報復。

平壤原本宣稱2日就會停止飄送氣球，但數天後，南韓的「自由北韓鬥士」（Fighters for Free

North Korea，FFNK）組織表示，已發送10個氣球，裡面裝有內含南韓流行音樂的隨身碟和反金正恩統治傳單。