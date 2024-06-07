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義大利外長：若可劃定邊界 支持承認巴勒斯坦建國

中央社台北日7電
義大利外交部長塔加尼。(歐新社)
義大利外交部長塔加尼。(歐新社)

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）6日表態，只要能劃定邊界，他支持義大利承認巴勒斯坦建國。

塔加尼參加義大利國家通訊社安莎（ANSA）的一場論壇時，做出此一宣示。

塔加尼表示，他贊成以色列與巴勒斯坦「兩個民族、兩個國家」的解套方案，但這項議題不該與近日歐洲議會選舉掛勾，各政黨應該致力於加薩走廊的長遠和平，不該只為爭取更多選票支持而隨意承諾。

義大利政府6日啟運一批送往加薩走廊的人道物資貨櫃，這是義大利與聯合國農糧組織等機構發起的「送食物到加薩」（Food for Gaza）計畫，旨在協助提供巴勒斯坦平民所需飲食。

西班牙、愛爾蘭、挪威5月28日承認巴勒斯坦的國家地位，義大利是否應跟進，在義大利政壇引發激辯。義大利各地校園、城市數月以來都有支持巴勒斯坦的遊行示威活動，有些甚至採取相當激進的手段。

義大利綠色聯盟的歐洲議員候選人阿普佐（Stefano Apuzzo），5日在知名地標「米蘭大教堂」外懸掛了巨幅巴勒斯坦國旗，引發軒然大波。米蘭（Milan）市長薩拉（Giuseppe Sala）表示，「每個人都可以表達政治理念，但必須合乎規則，這種脫序行為絕不能被容忍。」

米蘭所在的倫巴底大區（Lombardy）區長方達納（Attilio Fontana）也聲明，米蘭大教堂是宗教信仰的象徵，試圖把教堂建築政治化是可恥的行為。

針對多起義大利知名建築遭懸掛巴勒斯坦國旗的情況，「義大利猶太青年聯盟」3日在米蘭一處廣場發動快閃抗議，質疑應同步懸掛以色列國旗，才能表達和平和解的意義，也呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）盡快釋放所有以色列人質。

義大利 巴勒斯坦 加薩

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