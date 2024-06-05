印度總理莫迪贏得第3任期 與主要國家關係一次看

印度總理莫迪贏得連任。(歐新社)

印度 在總理莫迪（Narendra Modi）執政下，於全球外交舞台上扮演著日益重要的角色，而這位印度教民族主義領袖的第3個任期，將讓他放眼成為主角。

莫迪將印度描繪成全球南方（Global South）的領導者，他自己則是這個鬆散集團的首要發言人，儘管他在國會的多數優勢有所削減，再一個5年任期，會讓他在世界大國中資歷更深。

73歲的莫迪正努力推動讓印度取得聯合國 安全理事會常任理事國席位。印度是世界上人口最多且經濟成長最快的主要經濟體。

分析人士認為，印度擁有的是利益關係而非盟友，而儘管人權團體警告印度專制主義抬頭，一度被排斥的莫迪仍被歐美拉攏，作為制衡中國的一股力量。

莫迪利用印度與日俱增的全球足跡來鞏固自己在國內的地位，同時藉著印度去年主辦20國集團（G20）峰會的機會來提升自己在海外的形象。

以下是法新社分析莫迪的第3個任期，會如何在他10年具外交雄心的基礎上進一步發展。

歐美

印度是與美國、日本和澳洲所組成「四方安全對話」（Quad）一員，這個聯盟的定位是對抗中國在亞太地區日益強勢的姿態。

美國總統拜登去年曾設國宴款待莫迪，稱美印關係是「21世紀的決定性夥伴關係」。

今年2月，華府核准出售40億美元的先進無人機給印度，是美方對印度國防最新的支持舉措，以制衡其北方鄰國中國。

美印關係深化之際，人權團體警告印度民主遭遇威脅，人口逾2億穆斯林少數族群也面臨與日俱增的歧視。

印度與歐洲國家關係也愈來愈緊密，並希望擴展與法國數十億美元的防務協議。這些協議包括法國對印度出售飆風（Rafale）戰機和鮋魚級（Scorpene）傳統動力潛艦。

中國

中國和印度、俄羅斯 等國同為上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization）成員國，但自從2020年中印兩國部隊在3500公里長的邊境上發生有人員傷亡的高海拔衝突後，兩國關係跌至谷底。

這兩個擁核的亞洲大國數以萬計士兵仍緊盯彼此，領土聲索問題仍然存在，不過，儘管彼此存在競爭，中國仍是印度的第2大貿易夥伴。

全球南方

全球南方又稱南方世界或南方國家，大致是指開發中國家。莫迪本週稱印度是「全球南方一股強而有力且重要的聲音」，去年印度主持兩場「南方世界之聲」（Voice of the Global South）峰會，尋求強化印度作為亞洲、非洲和南美洲國家發聲筒的角色。

在莫迪的關注下，非洲聯盟（African Union）成為G20常任成員，印度認為開發中國家在全球決策方面必須有更大的話語權。

印度也是新興經濟體集團「金磚五國」（BRICS）的創始成員國。

俄羅斯

新德里和莫斯科的關係可追溯至冷戰（Cold War）時期，俄羅斯迄今仍是印度最大的武器供應國。

印度沒有明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭，在聯合國譴責俄國的決議上投下棄權票，並搶購低價俄羅斯原油供應。

莫迪今年3月祝賀俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）連任成功，還說他期待兩國發展「特別」關係。

巴基斯坦

莫迪政府指控伊斯蘭馬巴德當局發動跨境恐怖主義行為後，便拒絕與宿敵巴基斯坦交涉。

印度與巴基斯坦自1947年分治以來，兩國打了3場大戰和許許多多規模較小的衝突。爭議地區克什米爾（Kashmir）的控制權一直是兩國緊張關係的核心議題。

2015年，莫迪意外造訪巴基斯坦城市拉合爾（Lahore），但兩國關係2019年又急劇惡化。

莫迪今年3月祝賀巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）重返總理職位，是這兩個擁核鄰國間罕見的善意表達。