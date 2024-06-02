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糞便氣球5天2次攻南韓 金與正：人民的言論自由

編譯中心╱綜合1日電
北韓空飄糞便氣球，北韓領導人金正恩胞妹金與正透過官媒聲稱這項舉動屬於「人民的言論自由」。(美聯社資料照片)
北韓空飄糞便氣球，北韓領導人金正恩胞妹金與正透過官媒聲稱這項舉動屬於「人民的言論自由」。(美聯社資料照片)

南韓28日晚間起陸續發現綁有大型垃圾袋的氣球北韓飄來，垃圾袋內裝有各種垃圾、廢棄物甚至排泄物，至29日，已發現260多個這類空飄氣球；相隔僅僅4天，南韓軍方6月1日再度偵測到多個「糞便氣球」飄過南北韓軍事分界線，緊急呼籲民眾留意，切勿觸摸。北韓尚未置評。

綜合媒體報導，南韓聯合參謀本部說明，當地時間1日晚間發現大約10個裝有垃圾與穢物的氣球從北韓往南飄移，之後開始越過軍事分界線上空，主要朝京畿道方向飄移。軍方一名官員表示：「我們正持續監視，因為可能會有更多這類氣球飄過來。」

首都首爾市政府向大眾發布告警簡訊，提醒居民不要觸摸在首爾附近空中發現的氣球，一旦發現請即通報，此事正由軍方處理。國防部表示，其他地方政府也接獲指令向大眾發出類似訊息。

南韓國防部長申源湜（Shin Won-sik）1日才批評北韓本周空飄穢物氣球是「難以想像的小心眼低級行徑」，當晚南韓軍方就偵測到糞便氣球再度從北韓飄越邊界。

中央社報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正透過官媒聲稱，這項舉動屬於「人民的言論自由」，並表示「管制空飄行為有局限，希望大韓民國政府能夠諒解」，以此譏諷南韓政府未能管制境內脫北者團體向北韓空飄反北韓傳單與物資的行動。

針對部分人士提議直接擊落氣球，南韓聯合參謀本部表示，擊落氣球後，氣球殘骸下墜的力量可能破壞地面物體，另外，氣球若含有危險物質，射破將導致這些物質擴散，屆時將更難以回收，再加上南韓軍方開火後，子彈可能穿越兩韓軍事分界線，恐引發衝突，基於這三項因素，南韓軍方決定不直接擊落氣球。

南韓軍方也監測到與空飄氣球一同而來的還有斷斷續續的GPS電波干擾攻擊，以及5月30日試射約10枚短程彈道飛彈的武力示威行動。GPS電波干擾雖未對南韓軍方造成影響，但多少仍使鄰近區域居民的車輛與漁船使用的導航系統造成干擾。軍方也呼籲民眾外出時注意是否有可疑空飄物，避免空飄物墜落時引發事故。

北韓「糞便氣球」五天內第二波飄向南韓。(美聯社)
北韓「糞便氣球」五天內第二波飄向南韓。(美聯社)

氣球 南韓 北韓

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