打臉拜登 內唐亞胡堅持滅哈瑪斯 國際質疑停火方案

以色列總理內唐亞胡1日堅持，哈瑪斯必須被消滅，再達成永久停火。(美聯社)

衛報報導，以色列 總理內唐亞胡6月1日重申，除非徹底殲滅哈瑪斯 ，否則不會同意結束以哈戰爭，引發國際質疑美國總統拜登5月31日提出的停火方案。以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）告訴哈瑪斯所扣押人質的家屬，除非民調顯示政治上對他有利，否則內唐亞胡總理不會同意用結束加薩 走廊的戰爭交換人質獲釋。

內唐亞胡6月1日罕見在安息日發表聲明，稱以色列結束戰爭的前提並未改變，強調必須摧毀哈瑪斯軍事和治理能力、爭取所有人質獲釋，並且確保加薩再也不會對以色列構成威脅。

他說：「在達成這些條件以前，以色列不可能同意永久停火。」

拜登5月31日晚間敦促哈瑪斯同意新提出的3階段停火協議，國際社會樂見其成，哈瑪斯也給予正向回應，唯獨以色列表現出猶豫，難以確定內唐亞胡政府是否會點頭接受。

不過由於正值安息日，以色列國內鮮少對拜登發言或內唐亞胡談話有所討論。

另一方面，以色列總理內唐亞胡宣布接受美國國會領袖邀請，赴華盛頓向美國國會聯席會議發表演說，但日期未定。內唐亞胡在聲明中表示，計劃向美國國會講述以哈戰爭的真相。

中央社引述法新社報導，美國國務卿布林肯5月31日和約旦、沙烏地阿拉伯、土耳其外交高層對話，試圖敦促哈瑪斯接受新的加薩走廊停火計畫。英國天空新聞報導，專家認為停火協議並沒有像看起來的那樣實際可行，以色列的立場仍是希望盡可能消滅哈瑪斯。

美國NBC新聞報導，一位出席非公開會議的人士跟倡議團體表示，哈尼比的發言由對人質家屬團體產生了巨大的衝擊。人質家屬論壇（Hostage Family Forum）發出聲明表示，「以色列政府做了清楚與慎重的決定，要犧牲人質」。他們抨擊，「人質，以及整個以色列國，都已經遭到那些選擇政治私利凌駕國家和政府責任的人俘虜了」。