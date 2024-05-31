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美副國務卿坎伯：美國可能對中國公司及銀行進行懲罰

記者黃國樑／即時報導
副國務卿坎伯。(美聯社)
副國務卿坎伯。(美聯社)

路透社報導，美國副國務卿坎伯周五表示，美國和其他國家可能因北京支持俄羅斯烏克蘭的戰爭而對中國企業和金融機構採取措施。

報導稱，拜登政府加強了對中國支持莫斯科的警告力度，並於 12 月發布了一項行政命令，威脅對幫助俄羅斯規避西方制裁的金融機構採取懲罰措施。

美國副國務卿坎伯在維吉尼亞與日本及韓國的副外長會晤時受訪，被問及中國領導層和銀行是否可能成為懲罰對象時表示：「我認為我們主要關注的是那些以系統化的方式參與支持俄羅斯的中國公司。」他說，「我們也仔細研究了金融機構。」

美國國務院表示，坎伯周四會見了中國外交部副部長馬朝旭，並提出了美國對北京支持俄羅斯國防工業基礎損害歐洲安全的擔憂。

報導稱，美國國務院這位二號官員在與日本和韓國副外長岡野正孝和金亨均的會晤開始時發表了講話。面對對中國、北韓和俄羅斯烏克蘭戰爭的共同擔憂，這三個盟友加強了合作。

坎伯本週稍早表示，歐洲和北約國家迫切需要向中國發出集體關切的訊息。他周五則表示：「不僅美國，其他國家也會採取一些措施，這表明我們對中國在烏克蘭戰場上試圖改變與俄羅斯關係的做法深感不滿。」

坎伯表示，他與韓國和日本副外長的會談將為今年稍後的三邊領導人峰會鋪平道路。他表示日期尚未確定，但會議具有「最高優先級」。在周五會議的聯合聲明中，三個盟國重申致力於利用「集體能力加強安全並維護整個印太地區的和平與穩定」。

報導稱，坎伯對中日韓三國領導人周一四年來的首次會面表示歡迎。他說，這兩個美國盟友就與中國的三方會面進行了「非常深入和真誠的報告」。他還讚揚菲律賓總統小馬可仕在新加坡舉行的香格里拉對話國防峰會上發表的講話，這位亞洲領導人在演講中提到了中國在有爭議的南中國海的「非法、脅迫性和侵略性」行動。

坎伯說：「我們從根本上相信，美國和菲律賓正在走向更緊密的關係，我們將能夠深化我們的安全夥伴關係。」

俄羅斯 烏克蘭 日本

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