以色列、埃及在拉法關口交火 一名埃及邊境衛兵身亡

以色列軍方和埃及軍警27日在拉法關口交火，造成1名埃及邊境衛兵身亡。圖為拉法關口外重兵駐守。(路透)

彭博資訊報導，以色列 軍方和埃及軍警27日在拉法關口交火，造成1名埃及邊境衛兵身亡，加上國防軍26日空襲拉法釀嚴重傷亡，恐加劇以色列和埃及的關係惡化。

以色列和埃及軍方均證實在拉法關口發生槍戰，1名邊境衛兵在交火中殉職，目前雙方政府交涉中，兩軍內部也各自展開調查。

耶路撒冷郵報報導，以軍消息人士告訴媒體，1名埃及士兵在邊境附近地道開火，雙方人馬陷入交戰。

另名安全方面知情人士則向開羅新聞（AlQahera）補充，初步調查發現，以色列軍隊和巴勒斯坦 恐怖份子在該地區交火，導致埃及部隊「採取保護措施因應交火」。政府已成立委員會進行調查，且將採取必要措施防止類似事件再度發生。

金融時報指出，埃及官員試圖淡化雙方槍戰的嚴重性，稱此為「小事件」、「沒有政治意義」。耶路撒冷郵報指出，埃及消息人士向KAN新聞透露，官方和民間均無意升級事件，並指出過去也發生過類似問題，最終也大事化小。

埃及是以色列首個建立外交關係的阿拉伯國家，雙方於1979年簽署和平協議，該協議對以色列國安至關重要。

另外，以軍26日夜襲拉法造成45人喪生、249人受傷，美國和其他國家均憂心行動可能惡化以埃關係，尤其埃及在以哈談判中扮演關鍵角色，長期呼籲以色列同意停火。