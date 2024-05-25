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以軍再尋獲3人遺體 遭半裸遊街的「德籍女刺青師男友」也遇害

編譯徐榆涵／即時報導
22歲德籍以色列裔女刺青師魯克和其30歲男友拉杜的遺體皆已尋獲。(取自 Instagram)
22歲德籍以色列裔女刺青師魯克和其30歲男友拉杜的遺體皆已尋獲。(取自 Instagram)

以色列上周尋獲遭哈瑪斯擄走的22歲德籍以色列裔女刺青師魯克（Shani Louk）遺體，最新消息指，魯克男友拉杜（Orion Hernandez Radoux）與另外2名男子的遺體也同樣被找到。

野獸日報報導，以色列國防軍發言人哈加里24日表示，再度於加薩北部發現3具男性遺體，經確認分別為魯克30歲男友拉杜、42歲的亞布隆卡（Hanan Yablonka）及59歲的尼森鮑姆（Michel Nisenbaum）。哈加里在X上稱，3人皆是於去年10月7日在靠近加薩的以色列邊界遭哈瑪斯殺害。

拉杜是法國和墨西哥雙重國籍，上周在加薩一次類似聯合行動中被尋獲，當被哈瑪斯攻擊時，魯克和拉杜正在邊境參加以色列的Supernova音樂節。

魯克因在襲擊當天，近乎全裸伏在車上，遭哈瑪斯坐壓遊街示眾慶祝，而引起全球注意。

此外，擁有2名孩子的以色列公民亞布隆卡當時也在音樂節上，去年12月時，他的家人向美聯社說他熱愛音樂。

根據多家媒體報導，59歲的尼森鮑姆是巴西和以色列雙重國籍，他居住在加薩邊境附近的斯德洛特。有2個女兒與6個孫子，疑似是在試圖營救受困軍事基地的4歲孫女時被綁架。

以色列 加薩 哈瑪斯

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