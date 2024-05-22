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遭哈瑪斯綁架畫面曝 7以色列女兵臉貼牆排排站、雙手被反綁

編譯徐榆涵／即時報導
多名以色列女兵遭哈瑪斯綁架，臉貼牆站、雙手遭反綁的畫面曝光。(取自YouTube影片)
多名以色列女兵遭哈瑪斯綁架，臉貼牆站、雙手遭反綁的畫面曝光。(取自YouTube影片)

去年10月遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯俘虜的7名以色列女兵家屬，22日公布她們遭綁架的畫面，施壓以色列總理內唐亞胡，要求盡快救回人質。

CNN報導，以色列女性人質家屬公布人質遭綁架的影片，影片中的女性，全都是以色列國防軍人員，她們靠牆排排站，雙手被反綁，有些女性的臉被打傷，血跡斑斑。

這段影片先前由哈瑪斯發布，以軍已事前編輯過影片，排除最令人不安的畫面。

人質家庭論壇發布新聞稿表示，關於人質的證據都呼應同樣的悲慘事實，現在必須把他們全部帶回家，以色列無法接受公民不斷感到生命威脅，並且持續遭受恐懼和焦慮的現實。

據報導，被綁架的女子是以色列國防軍觀察員，工作是關於監視以色列邊境安全。

對此內唐亞胡表示，對於影片內容感到震驚，聲稱以色列將繼續竭盡全力，把他們帶回家。他也說，「哈瑪斯恐怖分子的殘暴只會增強我的決心，堅決戰鬥直到哈瑪斯被摧毀，以確保我們今晚所看到的事情不再上演」。

內唐亞胡面臨愈來愈大的壓力，要求盡快救回還被哈瑪斯扣押的以色列人。最近幾個月，和哈瑪斯達成以人質換取停火協議的多次嘗試都失敗，激怒了以色列境內要求遣返人質的人士。

以色列 哈瑪斯 遣返

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