加薩死亡人數爭議 聯合國澄清：婦孺占至少56%

聯合國14日表示，加薩戰爭罹難者中至少56%是婦孺。(路透)

聯合國 統計加薩 走廊戰爭死亡人數是根據巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部數據，引發爭議。聯合國今(14)天表示，罹難者中至少56%是婦孺。

法新社報導，以色列 抨擊聯合國「如鸚鵡學舌般地重複…哈瑪斯的宣傳訊息」後，聯合國澄清加薩走廊（Gaza Strip）死亡人數的最新細目。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）昨晚在社群媒體X表示：「任何人仰賴恐怖主義組織的假數據以宣揚對以色列的血祭誹謗，都是反猶且支持恐怖主義。」

自去年10月7日爆發以哈戰爭以來，聯合國機構因缺乏管道而仰賴哈瑪斯治下的加薩衛生部所提供的死亡統計。此舉招致以色列批評，但聯合國表示，加薩衛生部戰前統計數字被認為可信，並表示「如果條件允許」，將會致力查實這些數據。

加薩衛生部今天表示，自以哈戰爭爆發以來，加薩至少有3萬5173人因為以色列軍事行動喪命。加薩有關當局先前一再表示大多數罹難者是婦孺。

不過加薩衛生部提供的最新細目和聯合國上週發布的內容似乎引發質疑聲浪。

加薩衛生部表示，截至4月30日已完全確認近2萬5000名罹難者身分，但無法提供其餘近1萬名罹難者的身分資訊。

加薩衛生部說，在完全確認身分的罹難者中，40%是男性，20%是女性，32%是兒童；另外8%是年長者，這個類別未按性別細分。

聯合國世界衛生組織（WHO）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）今天說，新的細目是到目前為止所提供「最全面」的細目。

他在日內瓦告訴記者，如果對身分不明者採用同樣的比例並假設女性占年長者一半，應可估計在超過3萬5000名罹難者中至少有「56%是婦孺」，不過這並未考慮到據信仍在廢墟下的數千人中很可能包含更多婦孺，因此保守估計「60%是婦孺」。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人萊克（Jens Laerke）表示，新的細目與先前估計婦孺罹難者占2/3以上並不衝突，加薩衛生部現在提供的只是「關於3萬5000人死亡總數中更多分項細節」。