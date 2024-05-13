聯合國車輛在拉法遇襲 首名外籍工作人員罹難

一名受雇於聯合國安全和安保部（DSS）的外籍工作人員，在乘坐聯合國車輛前往拉法市的歐洲醫院時，遭到攻擊身亡。(取自X)

以色列 持續在加薩 進行軍事行動，聯合國 秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）13日發表聲明指，一名受雇於聯合國安全和安保部（DSS）的外籍工作人員，在乘坐聯合國車輛前往拉法市的歐洲醫院時，遭到攻擊身亡，另一名工作人員則在襲擊中受傷。

華盛頓郵報報導，知情人士透露，死者是46歲的印度公民卡勒（Waibhav Anil Kale），上個月起在加薩擔任聯合國安全服務協調員，事件仍在調查中，目前還沒有關於襲擊者的確切資訊。

知情人士指出，卡勒已婚，育有兩名10多歲孩子，事發時乘坐一輛明顯帶有聯合國標識的車輛前往拉法的歐洲醫院。

哈克證實，卡勒是去年10月7日以哈衝突爆發以來，首名聯合國外國人員死亡，搭乘的車隊都有清楚的聯合國標記。

以色列國防軍發言人表示，以軍尚未了解該車輛行駛路線，並表示該事件正在調查中。

在歐洲醫院急診室前拍攝的影片片段顯示，一輛白色貨車的後窗可見彈孔，車輛的後車箱和前門上印有聯合國字樣，車上還插有聯合國旗幟。

聯合國秘書長古特雷斯對此表示深感悲痛，並呼籲進行全面調查。