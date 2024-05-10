國務院報告：以軍在加薩使用美國武器 可能違反國際法

美國國務院10日向國會提交報告，指以色列軍方在加薩使用美國提供的武器時，可能違反國際人道法。(新華社)

美國國務院10日向國會提交報告，指以色列 軍方在加薩 使用美國提供的武器時，可能違反國際人道法，但同時指華府沒有完整資料進行評估，認為以軍在與哈瑪斯 的戰鬥中，面對非比尋常的軍事挑戰。

BBC、衛報等報導，儘管該報告譴責以色列在加薩的部分行動，但未明確指出以色列國防軍的行動違反國際法。

報告指出，以色列和其他一些受到審查的國家，向美國就遵守國際人道主義法做出「可信且可靠」的保證。

就以色列的情況而言，報告對以色列的遵守情況表示深刻疑慮，但表示美國沒有足夠的個案證據來建議暫停美國武器供應。

報告稱，哈瑪斯將民用基礎設施用於軍事目的，並將平民作為人盾，在戰區往往很難決定什麼是合法目標，目前亦難於對加薩發生的個別事件進行評估，或得出結論性的調查結果。

但報告表示，有鑑於以色列嚴重依賴美國製造的國防物件，這些武器的使用可能「不符合其國際人道法義務或減輕平民傷亡的既有最佳做法」。

該份報告發布前幾天，美國總統拜登公開威脅，如果以色列繼續進攻拉法市，美方將扣留供應給以色列的部分炸彈和砲彈。

這份報告不影響這項決定，白宮10日重申，他們對以色列在拉法市周圍的軍事行動表達關切。