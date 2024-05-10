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與南海緊張局勢有關？菲律賓收緊對中國公民簽證限制

記者陳宥菘／即時報導
在中菲南海主權衝突升溫之際，菲律賓外交部9日宣布，將從下周開始對中國公民實行更嚴格的簽證管制，並強調並非針對國家安全問題。圖為上月30日大陸在南海黃岩島海域對菲律賓噴射水砲。（美聯社）
在中菲南海主權衝突升溫之際，菲律賓外交部9日宣布，將從下周開始對中國公民實行更嚴格的簽證管制，並強調並非針對國家安全問題。圖為上月30日大陸在南海黃岩島海域對菲律賓噴射水砲。（美聯社）

在中菲南海主權衝突升溫之際，菲律賓外交部9日宣布，將從下周開始對中國公民實行更嚴格的簽證管制。對此，菲律賓外交部稱，理由是發現了導致外國人非法入境和逾期居留的欺詐性移民申請，澄清「並非針對國家安全問題」。

香港南華早報報導，「一個主要挑戰是偽造文件，特別是來自中方的文件，」菲律賓外交部副部長多明戈（Jesus Domingo）在新聞發布會上明確表示，新措施主要是為了打擊欺詐行為，並非針對國家安全問題。

多明戈並稱，收緊簽證是為了吸引更多高質量的遊客，減少不良人士的入境。此一政策調整同時也將保護那些成為離岸博彩運營商（POGO）受害者的中國公民。

新的簽證規定生效後，將要求旅遊簽證申請人在政府簽發的身份證件、銀行對帳單和就業證明的基礎上出示社會安全文件。當局在審查申請文件時也將更加警惕。

多明戈提到，菲律賓駐陸領事官員近期遭遇的主要問題是申請人提交虛假文件。可疑的申請人通常會因為面試中的不一致而被發現，他們被揭露缺乏作為真正的遊客留在該國的經濟能力。

多明戈表示，截至目前，菲律賓駐華領事官員發現至少數千名中國遊客逾期逗留的情況，但具體數字將向國家安全委員會報告。他也表示，跟團遊的遊客必須同時到達和離開。

南華早報指出，中菲在南海針鋒相對之際，菲律賓政府此舉預計將引發北京方面的報復行為。

菲律賓德拉薩爾大學國際研究系地緣政治分析師指出，中國有可能透過對訪陸的菲律賓人實施某些限制或增加額外要求來進行報復，「北京在移民政策方面因其針鋒相對的策略而臭名昭著」。

史丹福大學國家安全創新快結中心海事安全分析師雷鮑威爾亦認為，馬尼拉的新政策可能會略微加劇緊張局勢，但他認為「這些似乎是處理嚴重且有據可查的安全問題的合理步驟」。北京是否利用網路博彩公司作為進行間諜活動的中心尚不清楚，但有組織犯罪肯定是一個真正的威脅。

簽證 移民 史丹福大學

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