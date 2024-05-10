中國強行遣返北韓人 美國務院向中官員表關切

美國對朝事務高級官員朴正鉉（JungPak）9日在日本東京，與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明討論北韓問題，朴正鉉並對中國強行遣返北韓人表示關切。圖為二人今年2月舉行視訊通話。（取自中國外交部網站）

路透報導，美國國務院表示，美國對朝事務高級官員朴正鉉（JungPak）9日在日本東京，與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明討論北韓 問題，朴正鉉並對中國強行遣返 北韓人表示關切。

據外電早前報導，隨著疫情解封、邊境重啟後，近幾個月有數百名在中國的北韓人遭到遣返，他們返國後恐將面臨監禁、酷刑甚至被處決的危險。

美國國務院表示，朴正鉉與劉曉明的會晤，是在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上個月訪問北京之後進行的。

朴正鉉點出北韓對其鄰國的挑釁性和不負責任的言論，並強調對北韓與俄羅斯深化軍事合作的擔憂。

她並指出，俄羅斯否決延長聯合國 安理會北韓制裁委員會專家小組的任期，這將阻礙執行聯合國安理會決議的努力。

朴正鉉還表達了美國對強行遣返包括尋求庇護者在內的北韓人到北韓的持續關切，並呼籲北京履行不遣返原則。

報導指出，聯合國的不遣返原則，應保障「任何人都不應被遣返回將面臨酷刑、殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰以及其他無法彌補的傷害的國家」。

美國之音報導，南韓人權組織轉型正義工作小組表示，多達600名北韓人被中國驅逐出境後「失蹤」，且估計截至去年12月，還有1,100名脫北者被拘留等待遣返。他們可能在北韓面臨監禁、酷刑、性暴力和處決。

朴正鉉與劉曉明上一次會議是在2月22日透過視訊通話進行，發生在布林肯與中國外長王毅會晤的幾天後。據中國外交部新聞稿，朴正鉉與劉曉明就朝鮮半島形勢交換意見，雙方同意繼續就半島問題保持接觸。