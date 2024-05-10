我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選風險 高盛：若贏家遲遲無法出爐 市場波動率陡增

洪金寶「功夫」鬧翻周星馳20年 首受訪強硬4字回擊

核融合發展可能慢一步 日本加快腳步拚6月立法支持

編譯季晶晶／綜合外電
核融合示意圖。(美聯社)
核融合示意圖。(美聯社)

日本打算加速發展核融合（nuclear fusion）技術，追趕上其他國家對測試此一潔淨能源所設定的目標時程。

日本現有戰略規劃2050年左右實現核融合發電，進行測試的時間則不明朗。美國和中國大陸的目標是在2030年代測試發電，英國考慮2040年。核融合反應被認為是安全的，除非持續添加燃料，否則反應會停止，因此沒有失控和熔毀的顧慮，也不會產生放射性衰變期長的核廢料。

根據日經報導，東京希望今年6月能在經濟財政管理與改革基本方針裡訂定新法，支持開發核融合技術並展開測試。

核融合發電技術成真，將改變日本核能政策。日本大多數的傳統核電廠（通過核裂變反應產生能量）都已停止營運，沒有重新啟動的時間表。

許多專家並不看好核融合商業化幾年內就能成真，商業化後的成本也可能高於再生能源和傳統核能。核融合恐需使用新的精密材料製造大型設備。

目前，世上最大的核融合技術商業化研究項目是國際熱核實驗反應堆（ITER），有日本、美國和歐盟在內共35個國家或地區參與。各國開發不同的設備，最終組裝在法國進行。由於零部件和其他因素，預計開始營運的時間會比原定的2025年遲上好幾年。

日本 歐盟

上一則

巴黎聖母院攜手秦始皇帝陵博物院 中法合作研究火燒遺跡修復

延伸閱讀

滙豐、渣打施壓英首相 要求放寬擬議中的與中國業務往來限制

滙豐、渣打施壓英首相 要求放寬擬議中的與中國業務往來限制
前國安顧問：川普若重返白宮 美國將保衛日本台灣

前國安顧問：川普若重返白宮 美國將保衛日本台灣
日本驚…中國無人機疑偷拍橫須賀港「出雲號」

日本驚…中國無人機疑偷拍橫須賀港「出雲號」
稱台日是命運共同體 賴清德：日本有事就是台灣有事

稱台日是命運共同體 賴清德：日本有事就是台灣有事

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品