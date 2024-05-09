以哈談判破裂 停火時間為最大障礙

以哈最新一輪加薩停火談判結束，未達任何協議，傳以色列將按計畫繼續在拉法採取軍事行動。(路透)

在埃及首都開羅舉行的新一輪加薩 停火談判結束，未達任何協議，參與談判的哈瑪斯 和以色列 代表團9日已離開埃及。

知情人士透露，美國首席談判代表、中央情報局長伯恩斯也於同日與卡達調解員一起離開埃及。

CNN報導，消息人士指出，哈瑪斯在反提案中要求第一階段就停火12周，並非以方提議的分兩階段各停火6周，成為談判主要障礙。以色列官員對此堅決反對，認為延長停火等同結束戰事，擔心長達數個月的停火將難以重啟戰事，強調最終希望殲滅仍留在拉法的哈瑪斯殘餘勢力。

阿聯的《國家報》（The National）報導，哈瑪斯在一份聲明中表示，以色列在加薩南部城市拉法的軍事行動以及本周接管埃及與埃及邊境的巴勒斯坦一側的行動，目的是「切斷調解員的道路，加劇侵略和種族滅絕戰爭」。

聲明中寫道：「我們哈瑪斯重申我們的承諾並堅持接受調解員提出的建議立場。」並指其談判代表已飛回卡達。

與歷時數月舉行的前幾輪談判一樣，雙方沒有發表任何聲明，但消息人士還稱，以哈在釋放人質的頻率和數量上仍存在分歧。

消息人士表示，哈瑪斯堅稱將在第一階段停火的42天內分批釋放仍被扣押在加薩的最多20名人質，每次釋放一名人質。以色列則堅稱在擬議協議的第一階段應至少釋放33人。消息人士透露，以色列堅稱所有33人都必須是生還人質。

據了解，以哈在開羅舉行的停火談判因以軍持續對拉法發動地面攻擊而暫停。報導引述一名以色列高階官員說法稱，以色列將按計畫繼續在拉法採取軍事行動。