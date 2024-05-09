我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣詐騙LINE股票群組手法駭人 女子泣訴老父親被騙走一間房子

裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

以哈談判破裂 停火時間為最大障礙

編譯徐榆涵／即時報導
以哈最新一輪加薩停火談判結束，未達任何協議，傳以色列將按計畫繼續在拉法採取軍事行動。(路透)
以哈最新一輪加薩停火談判結束，未達任何協議，傳以色列將按計畫繼續在拉法採取軍事行動。(路透)

在埃及首都開羅舉行的新一輪加薩停火談判結束，未達任何協議，參與談判的哈瑪斯以色列代表團9日已離開埃及。

知情人士透露，美國首席談判代表、中央情報局長伯恩斯也於同日與卡達調解員一起離開埃及。

CNN報導，消息人士指出，哈瑪斯在反提案中要求第一階段就停火12周，並非以方提議的分兩階段各停火6周，成為談判主要障礙。以色列官員對此堅決反對，認為延長停火等同結束戰事，擔心長達數個月的停火將難以重啟戰事，強調最終希望殲滅仍留在拉法的哈瑪斯殘餘勢力。

阿聯的《國家報》（The National）報導，哈瑪斯在一份聲明中表示，以色列在加薩南部城市拉法的軍事行動以及本周接管埃及與埃及邊境的巴勒斯坦一側的行動，目的是「切斷調解員的道路，加劇侵略和種族滅絕戰爭」。

聲明中寫道：「我們哈瑪斯重申我們的承諾並堅持接受調解員提出的建議立場。」並指其談判代表已飛回卡達。

與歷時數月舉行的前幾輪談判一樣，雙方沒有發表任何聲明，但消息人士還稱，以哈在釋放人質的頻率和數量上仍存在分歧。

消息人士表示，哈瑪斯堅稱將在第一階段停火的42天內分批釋放仍被扣押在加薩的最多20名人質，每次釋放一名人質。以色列則堅稱在擬議協議的第一階段應至少釋放33人。消息人士透露，以色列堅稱所有33人都必須是生還人質。

據了解，以哈在開羅舉行的停火談判因以軍持續對拉法發動地面攻擊而暫停。報導引述一名以色列高階官員說法稱，以色列將按計畫繼續在拉法採取軍事行動。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

不甩拜登停運武器警告 內唐亞胡：用「指甲」孤軍奮戰

下一則

滙豐、渣打施壓英首相 要求放寬擬議中的與中國業務往來限制

延伸閱讀

以色列空襲加薩拉法市 以哈休戰談判無協議告終

以色列空襲加薩拉法市 以哈休戰談判無協議告終
紐時分析：拜登停止供應武器 讓美國以色列關係面臨考驗

紐時分析：拜登停止供應武器 讓美國以色列關係面臨考驗
以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步

以軍封鎖拉法關卡 以色列防長：消滅哈瑪斯的第一步
以色列代表團赴開羅 哈瑪斯：救回人質最後機會

以色列代表團赴開羅 哈瑪斯：救回人質最後機會

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任
台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休