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英驅逐俄武官、限制俄外交簽證 加劇兩國緊張

中央社倫敦8日綜合外電報導
英國內政大臣柯維立。(歐新社)
英國內政大臣柯維立。(歐新社)

英國政府今天(8)宣布將驅逐一名俄羅斯武官，理由是此人為一名「未對外公開的軍事情報官」，此舉加劇了倫敦當局與克里姆林宮之間的緊張關係。

法新社報導，內政大臣柯維立（James Cleverly）告訴國會，英國還將取消國內幾處與俄羅斯有關房產的外交館舍地位，其中一處位於英格蘭南部薩塞克斯（Sussex），另一處位於倫敦。「我們認為這些房產已淪為情報用途。」

他補充說，俄羅斯外交簽證也將受到新的限制，例如限縮俄羅斯外交官在英國停留的時間。

莫斯科駁斥英方說法，稱這些指控是「徹頭徹尾的謊言」。

英國採取這項行動之際，當局擔心俄羅斯在英國領土「惡意」活動明顯增加，其中包括據稱由克里姆林宮策劃的一起縱火案，以襲擊一家與烏克蘭有關的企業。

一名據稱與俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）有關聯的英國男子，上個月被控謀劃縱火攻擊倫敦一家企業。

英國先前曾指控，前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒在英格蘭西南部索爾茲伯里市（Salisbury）遭神經毒劑攻擊事件，以及一連串網路攻擊和假訊息活動的幕後黑手就是莫斯科。

北大西洋公約組織（NATO）成員國英國向烏克蘭提供軍事訓練和裝備，「堅定不移」地支持烏國抵禦俄國侵略。

柯維立說，這些新措施目的在於「向俄羅斯表明，我們不會容忍惡意活動明顯升級的現象」。

他警告說，莫斯科將針對他的聲明提出恐俄症和散布陰謀論等指控。

俄羅斯 烏克蘭 縱火

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