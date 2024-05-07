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中法聯合聲明 習近平和馬克宏反對以色列攻擊拉法

記者陳政錄／即時報導
中國國家主席習近平6日在巴黎愛麗舍宮與法國總統馬克宏舉行會談，中國並於7日發布「中法關於中東局勢的聯合聲明」。（新華社）
中國國家主席習近平6日在巴黎愛麗舍宮與法國總統馬克宏舉行會談，中國並於7日發布「中法關於中東局勢的聯合聲明」。（新華社）

哈瑪斯（Hamas）日前宣布接受停火協議，但以色列仍轟炸拉法市。正在法國訪問的中國國家主席習近平與法國總統馬克宏會談後，中法發表關於中東局勢的聯合聲明稱，兩國元首均表態反對以色列攻擊拉法，也反對強行遷移巴勒斯坦平民的行為，強調當務之急是立即實現可持續停火，和具體落實「兩國方案」。

據央視新聞報導，習近平5日至7日對法國進行國事訪問，兩國元首就中東局勢深入交換意見。

中國7日發布的「中法關於中東局勢的聯合聲明」首先強調，身為聯合國安理會常任理事國，中法兩國共同致力於尋求基於國際法的建設性解決方案，以應對國際安全與穩定面臨的挑戰與威脅。

聲明指出，兩國元首反對以色列攻擊拉法，該行動將導致更大規模的人道災難，雙方並反對強行遷移巴勒斯坦平民的行為。

中法兩國元首強調，當務之急是立即實現可持續停火，確保在加薩地帶提供大規模人道主義援助、保護平民；呼籲立即無條件釋放所有人質，確保人道主義准入，解決他們的醫療和其他人道主義需求， 對所有被扣押人員遵守國際法；呼籲立即有效落實聯合國相關決議。

兩國元首呼籲，有效開放所有必要通道和過境點，呼籲各方避免在現地採取可能加劇緊張局勢的單邊措施，並譴責以色列違反國際法建設定居點的政策。

中法兩國元首重申，加薩的未來治理不能與以「兩國方案」為基礎的巴以衝突的全面政治解決脫鉤，呼籲以決定性、不可逆方式重啟政治進程，具體落實「兩國方案」，確保以色列與巴勒斯坦作為鄰國和平、安全共處，共同以耶路撒冷為首都，在1967年邊界基礎上建立一個有 生存能力、獨立、擁有主權的巴勒斯坦國。

另，中法兩國重申致力於促進伊朗核問題的政治和外交解決，強調維護紅海和亞丁灣航行自由的重要性，呼籲立即停止攻擊民用船隻行為，和呼籲在2024年夏季奧運會和殘奧會期間遵守奧林匹克休戰。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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