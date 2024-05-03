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習近平訪法前夕 馬克宏強調必須捍衛歐洲戰略利益

記者陳宥菘／即時報導
法國總統馬克宏在媒體專訪中表示，歐洲必須捍衛其在與中國經濟關係中的「戰略利益」。(歐新社)
法國總統馬克宏在媒體專訪中表示，歐洲必須捍衛其在與中國經濟關係中的「戰略利益」。(歐新社)

中國國家主席習近平5日將啟程對法國進行國事訪問，在此前夕，法國總統馬克宏在英國《經濟學人》2日發表的採訪中表示，歐洲必須捍衛其在與中國經濟關係中的「戰略利益」。

綜合法廣、美國之音報導，馬克宏指出，在歐盟對中國開放市場方面，必須非常務實，必須從歐洲的戰略利益出發來看待這個問題，但不能過於教條主義或利益割裂。

馬克宏強調，歐洲今天與中國打交道時，要以維護自身利益、互惠互利和促進國家安全的方式進行。他進一步稱，在電動汽車、太陽能發電和風力發電方面，「我正在為歐盟委員會已經開始的調查辯護」。

馬克宏提到，因為中國汽車產能過剩並大規模出口，尤其是出口到歐洲，現在中國已不是歐洲的主要出口市場。他並列舉了中國電動車的例子指出，儘管中國政府給予電動車生產「大量補貼」，這些汽車在歐洲市場的稅率為10%。相反，歐洲有規定限制補貼生產商，但其電動車在中國市場的稅率為15%。

馬克宏還提到歐洲也不能忘記國家安全問題，「在許多領域，中國要求生產商必須是中國人，因為這些領域太敏感了。那麼，我們歐洲人也必須能夠這樣做，表明有些行業事關歐洲國家安全」。

馬克宏表示，他歡迎習近平來訪，「我們必須盡一切可能與中國就全球重大問題進行接觸，並討論基於互惠的經濟關係」。在參與全球重大問題方面，馬克宏特別提到與中國在氣候方面的合作十分重要。

中國外交部發言人華春瑩4月29日宣布，應法國總統馬克宏、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，習近平將於5月5日至10日對上述三國進行國事訪問。馬克宏表示，自己將於6日至7日招待習近平。

馬克宏 習近平 電動車

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