馬內列當選索羅門新總理 將延續親中路線

南太平洋島國索羅門群島新一屆國會議員選舉新總理，由親中的前外長馬內列（Jeremiah Manele）當選。(美聯社)

南太平洋島國索羅門群島新一屆國會議員選舉新總理，由親中的前外長馬內列（Jeremiah Manele）當選，他日前承諾，若當選總理，會延續上屆政府的外交政策，與北京加強合作。

索羅門群島4月17日舉行國會大選，由於沒有政黨獲得足夠席次以組成政府，當選議員2日進行秘密投票 ，索羅門群島總督武納吉（David Vunagi）在國會大廈外宣布，馬內列獲得31票，反對派領袖馬修威爾斯獲得18票，由馬內列當選新總理。

馬內列2日表示，他很榮幸能當選總理，並稱這對他的選民來說是歷史性一刻，稱「我將勤勉廉正履行我的職責，將始終把人民與國家利益置於其他利益之上。」

馬內列也表示，可能需要修改索羅門群島的國家預算 ，稱該國仍面臨嚴峻經濟挑戰。日前接受澳洲 廣播公司採訪時稱，他的政府將優先考慮基礎設施以及對林業、礦業、漁業、農業和旅遊業的投資。

此外馬內列說，將繼續與中國保持密切關係，他將奉行「與所有人為友，不與任何人為敵」的外交政策，稱「我們將繼續與所有合作夥伴合作管理我們的關係，並確保索羅門群島的利益，特別是發展利益。」

索羅門群島親中總理蘇嘉瓦瑞於2019年宣布與台灣斷交並與中國建交，並於2022年與與北京簽署安全合作協議。在蘇嘉瓦瑞政府出任外長的馬內列，曾赴北京協調建交事宜。

當被問及馬內列政府是否會保留與中國簽訂的安全協議時，他說：「就外交政策而言，是的，該協議已經存在。如果需要審查該協議，那將是中國和索羅門群島須共同討論的問題。」