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哈馬斯稱停火協議「沒大問題」 布林肯指「內容慷慨」勸接受

編譯徐榆涵／即時報導
美國國務卿布林肯29日稱以色列向哈瑪斯提出「非常慷慨的停火提議」，勸哈瑪斯接受。(路透)
美國國務卿布林肯29日稱以色列向哈瑪斯提出「非常慷慨的停火提議」，勸哈瑪斯接受。(路透)

加薩戰事持續近7個月，以哈停火談判出現曙光。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高階官員28日表示，目前覺得以色列的最新提案「沒有重大問題」，將於未來幾天內做出回應；美國國務卿布林肯29日強調，以色列向哈瑪斯提出「非常慷慨的提議」，敦促哈瑪斯接受。

衛報報導，根據以色列27日向哈瑪斯提出的停火草案內容，以色列似乎同意在第一階段停火中，接受哈瑪斯僅釋放33名人質，以換取被囚禁在以色列監獄的的巴勒斯坦人；以色列同時容許加薩地帶南部與北部之間的人員自由流動，以及撤走在當地部分兵力。第二階段停火包括在加薩地帶實施一段時間的「持久平靜」，這是以色列對哈瑪斯堅持的永久停火立場做出妥協。

哈瑪斯代表團29日離開埃及首都開羅，稱將帶著停火協議的書面回應重返談判。

埃及外交部長表示，埃及對新的談判進度持樂觀態度，希望該提案能夠考慮雙方立場，並試圖讓雙方保持冷靜，目前正在等待雙方最終決定。

對此，美國國務卿布林肯29日在沙烏地阿拉伯出席世界經濟論壇會議時表示，以色列最新提出的釋放人質條件非常慷慨，呼籲哈瑪斯接受新的停火協議。

他說，此刻阻礙加薩人民實現停火的唯一障礙就是哈瑪斯，敦促哈瑪斯能夠做出正確的決定。這是布林肯自戰爭爆發以來第七次訪問中東，預計下次將訪問以色列討論談判。

哈瑪斯 以色列 加薩

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