美報告曝「北韓為生物戰生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

美報告指北韓正在為其細菌戰計畫生產病毒和細菌。(路透)

美國對北韓 大規模殺傷性武器的最新報告揭露，北韓正在為其細菌戰計畫生產病毒和細菌，並開發出可以傳播致命疾病的「噴霧器和毒筆」。

每日郵報報導，噴霧器和毒筆據傳目的是傳播天花和炭疽桿菌等細菌，有專家認為這些細菌比金正恩的核武計畫更危險。

美國國務院 負責監督外國政府遵守軍備控制義務的報告稱，「美國評估朝鮮民主主義人民共和國擁有專門的國家級攻擊性生物武器計畫。」

該報告指出，「北韓有能力生產用於軍事目的的生物製劑，並且有技術能力生產可用作生物武器製劑的細菌、病毒和毒素。北韓還擁有開發基因工程生物製品的能力。」

報告補充說，平壤 可能有能力利用噴霧器和毒筆等非常規注射裝置，將生化產品武器化。

北韓1987年來一直是《禁止生物武器公約》的締約國，該公約禁止細菌、毒素武器的開發、生產、獲取、轉讓、儲存及使用。但隨著時間的推移，有證據表明，北韓有製造生物武器的意願和科學能力。

北韓從未坦承擁有生物武器，且很難從內部獲得可靠情報。

北韓開國領袖金日成早在1980年代就明白「有毒氣體和細菌可以在戰爭中有效使用」。

1993年俄羅斯情報機構得出結論，北韓在離島測試生物武器，並利用大學和醫療機構研究炭疽病、霍亂、黑死病和天花。