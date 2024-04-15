北京積極斡旋中東衝突 重申支持建立巴勒斯坦國

圖為4月14日在加薩地帶中部拍攝的向北返家的人群，以色列軍隊當天允許部分巴勒斯坦人返回家薩地帶北部地區。（新華社）

面對當前中東局勢動盪，北京積極展開斡旋。中共外交部長王毅 15日分別與伊朗 、沙烏地阿拉伯外長通電話，陸中東特使翟雋也會見以色列駐北京大使。伊朗外長阿卜杜拉希揚告訴王毅，伊方願保持克制，無意進一步升級局勢。沙國外交大臣費薩爾則表達，沙方高度期待中方為以哈問題發揮積極和重要作用，盡早實現中東穩定。

根據中國外交部15日深夜發布的新聞稿，阿卜杜拉希揚向王毅介紹了伊方對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件的立場，表示聯合國安理會沒有就此作出必要反應，伊方有權對主權受到侵犯作出自衛回應。

阿卜杜拉希揚稱，當前地區局勢十分敏感，伊方願意保持克制，無意進一步升級局勢。伊方主張在加薩 立即實現停火，支持中方為推動停火、恢復地區安寧、加強地區國家合作作出的積極努力。伊方願同中方一道，推動伊中合作進一步發展。

王毅表示，中方強烈譴責並堅決反對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件，認為這一事件嚴重違反國際法，不可接受。中方注意到伊朗表示伊方採取的行動是有限度的，是對館舍遇襲事件行使自衛權。他並讚賞伊方強調不針對地區國家和周邊鄰國，並且重申繼續奉行睦鄰友好政策。

王毅說，當前局勢是加薩衝突升級的外溢效應。當務之急是盡快落實安理會第2728號決議，在加薩實現停火止戰，切實保護平民，防止人道災難進一步加劇。中方願同伊方保持溝通，共同推動巴勒斯坦問題得到全面、公正、持久解決。

另，王毅15日還與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾通電話。王毅強調，巴勒斯坦人民一直未能實現民族合法權利，是巴以問題的根源，也是中東問題的核心。解決問題的方向就是要盡快落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。中方願同沙方加強溝通協調，為此作出共同努力。

費薩爾稱，沙中對當前中東局勢的立場高度一致，沙方對當前局勢升級深表擔憂，希望局勢盡快回到正常軌道。沙方高度期待中方為此發揮積極和重要作用，願同中方加強溝通協調，推動加薩立即實現無條件停火，啟動落實「兩國方案」，盡早實現中東穩定。

中國政府中東問題特使翟雋15日也應約會見以色列駐華大使潘綺瑞。潘綺瑞說明了14日伊朗對以色列發動軍事打擊的情況，並表達了以方在加薩衝突等問題上的立場和關切。