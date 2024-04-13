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伊朗若報復攻擊以色列 英軍將採「敦克爾克式」撤公民

編譯徐榆涵／即時報導
因應中東緊張局勢，英國國防大臣夏普斯證實，已隨時準備好為在中東的英國公民提供協助。（歐新社）
因應中東緊張局勢，英國國防大臣夏普斯證實，已隨時準備好為在中東的英國公民提供協助。（歐新社）

伊朗料將在近期對以色列發動報復性攻擊，中東緊張局勢升溫。每日郵報報導，若伊朗動手，英國皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）將對住在中東的英國公民進行「敦克爾克式」（Dunkirk-style）疏散。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）12日接受每日郵報獨家採訪時證實，已隨時準備好為在中東的英國公民提供協助。而英國外交部也已建議所有公民離開黎巴嫩。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）強調，美國仍認為，伊朗潛在的威脅是真實、可行且可信的，因此正密切關注。

這場代號為「流星行動」（Operation Meteoric）的疏散計畫，將由英國皇家海軍陸戰隊領頭，並得到皇家海軍與空軍支援。

「流星行動」被比作為「敦克爾克大撤退」，1940年，數十萬英、法士兵被德軍包圍，從敦克爾克撤離。

而「流星行動」的準備工作是由皇家海軍陸戰隊的監視和偵察中隊（SRS）進行，他們研究了黎巴嫩海岸線，並選擇當地為執行救援任務的據點，受困者將會被救援小艇送到地中海東部皇家輔助艦隊（Royal Fleet Auxiliary）的軍艦上。

據了解，伊朗極力避免與英軍直接交戰，但駐紮在賽普勒斯的英國皇家「颱風」（Typhoon）戰鬥機可提供「最佳掩護」。

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