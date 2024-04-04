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拜登與內唐亞胡通話警告：必須保護加薩平民 否則恐失美方支持

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。（路透）
美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登4日與以色列總理內唐亞胡通電話時，呼籲加薩立即停火，並警告美方未來對以色列的支持，將取決於以色列是否採取具體行動保護加薩平民和援助人員。

衛報報導，這是以色列空襲導致非政府組織「世界中央廚房」7名員工罹難以來，拜登與內唐亞胡首次通話，拜登對以色列發出以哈衝突以來最嚴厲譴責。

根據白宮聲明，拜登4日與內唐亞胡通話約30分鐘，其間拜登「明確表明以色列必須宣布並執行一系列明確、具體、顯著的措施，著手處理平民受傷、人道苦難和援助人員的安全問題」。

拜登並明確表示，美國對加薩的政策，將取決於美方評估以色列是否立即就這些步驟採取行動，且強調立即停火對緩和並改善人道情況，以至保護無辜平民都是至關重要。

美國國務卿布林肯在比利時布魯塞爾重申，若美方看不到以方調整保護加薩平民的政策，「美方自己的政策就會改變」。

布林肯表示，「目前在加薩，沒有比保護平民、增加人道援助和確保提供援助者的安全更重要的事。」

白宮國家安全委員會發言人柯比則強調，美方對以色列國防的支持依然「硬如鐵甲」（iron-clad）。

以色列 拜登 加薩

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