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拜登選前最後一次國情咨文演說 納瓦尼遺孀無法出席

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
納瓦尼遺孀尤莉雅。（美聯社）
納瓦尼遺孀尤莉雅。（美聯社）

白宮表示，美國總統拜登邀請已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）出席7日的國情咨文演說，但尤莉雅無法出席。

中央社引述法新社報導，俄羅斯將成為這次拜登在黃金時段對國會演說的重要主題，共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）已邀請在俄被拘美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的父母出席拜登國情咨文演說。

白宮今天表示，拜登將發表他在大選前最後一次的國情咨文演說。拜登是在納瓦尼2月16日於北極流放地去世幾天後與尤莉雅會面時，親自邀請了她。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「我可以確認她（尤莉雅）確實被邀請參加國情咨文發表，但是她不能參加。」

尚皮耶表示，關於尤莉雅未能出席之事，要請記者們向她周圍的人詢問具體原因，同時亦可證實拜登本人在與她見面時邀請了她。

另外，強生表示，他「很榮幸」能夠邀請格什科維奇的父母參加拜登國情咨文演說。強生在國會阻止美國對烏克蘭的軍援。

強生表示，這次邀請將讓人們「關注他們的兒子遭到非法拘留」。格什科維奇係「華爾街日報」（The Wall Street Journal ）記者，他於近一年前遭俄羅斯以間諜罪名逮捕。

格什科維奇斷然否認間諜罪名的指控。美國政府宣稱拘留他根本完全錯誤，並表示正在就換囚進行談判。

強生在社群媒體X平台上表示，拜登政府「必須把伊凡（格什科維奇）帶回家」。

每年，白宮都會邀請一些公民與名人與第一夫人並排坐在一起。他們在某種程度上，象徵著總統在黃金時段演說中的優先事項。

今年受邀者之一是德州婦女柯克斯（Kate Cox），她在得知自己的胎兒無法存活後，不得不離開德州進行墮胎。

拜登已將墮胎權作為競選連任的關鍵主題。此前，拜登可能的共和黨競選對手川普（Donald Trump）吹噓說，他選擇的聯邦最高法院法官已作出歷史性裁決 墮胎不再是聯邦憲法保護的權利。

拜登 國情咨文 白宮

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