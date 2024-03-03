擔心中國造艦量 美尋求日韓協助以便重啟閒置造船廠

美國正尋求日韓協助以重啟閒置的造船廠。（美聯社）

日經報導，擔心中國海軍大量造艦的美國正尋求亞洲的資本挹注，及其工程師和造船技術協助，以便重開已關閉或閒置的造船廠。

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）上周造訪了兩家南韓 造船廠和一家日本 造船廠。根據陪同參訪的美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel），此行有兩個目的：視察艦隊油料補給船大號角號（USNS Big Horn）的維修工作，以及評估日本公司對投資 一家已關閉美國造船廠的興趣。

伊曼紐爾說：「費城有家關閉的工廠。長灘有家關閉的海軍造船廠。其他也還有好幾家。我們想看看三菱和其他日本公司是否有興趣投資並重開其中一家造船廠，參與建造海軍、商用和海岸警衛隊的船艦。」

德爾托羅再過幾周還將在五角大廈辦公室接待南韓造船廠高階主管並進行會談。

德爾托羅主張利用外資來重振美國休眠中的船廠，無關國會立法，實施起來可能很快。他說，「美國各地有許多以前的老造船廠，大多完好無損，處於休眠狀態，很適合重新開發為軍民兩用造船設施，可打造像是神盾驅逐艦的軍艦，以及氨氣運輸船在內的高價值鏈商用船舶」。

美國海軍艦艇目前由七家民營造船廠承包建造，包括兩家非美國的造船廠：位於威斯康辛州的義大利Fincantieri Marinette Marine，以及在阿拉巴馬州的澳洲Austal USA，他們為亞洲造船商考慮參與提供先例。.

美國想改善造艦能力是因為警覺到中國海軍艦隊正快速擴張。中國擁有全球最大造船業，有助海軍艦艇和潛艇數量由目前的370多艘，到2025年時增至400艘，2030年增至440艘。美國海軍目前的艦艇和潛艇數不到300艘，領導層要求未來艦隊規模達到380艘左右，但造船速度可能無法達標。